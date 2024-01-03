Гість із 60-х: виявлено культовий спортивний Chevrolet у новому стані (фото)

Chevrolet Impala 1963 року проїхав лише 38,6 тис. км. Знамените спортивне купе з 340-сильним V8 чудово збереглося і не потребує реставрації.

У США виявлено ідеально збережений Chevrolet Impala 1963 року. Культове спортивне авто виглядає як нове. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Пробіг авто становить лише 38,6 тис. км Фото: autoevolution.com

Пробіг купе Chevrolet Impala за шість десятиліть становить лише 38,6 тис. км. Про автомобіль дбали і дуже мало його експлуатували. Спорткар більшу частину часу простояв у гаражі.

Салон Chevrolet Impala добре зберігся Фото: autoevolution.com

Автомобіль добре зберігся і його можна назвати капсулою часу. У нього рідна фарба і на кузові відсутня іржа. Салон Chevrolet Impala виглядає як новий — оздоблення чисте і без пошкоджень.

Купе цінне тим, що це заряджена спортивна версія Chevrolet Impala SS. Під капотом авто встановлено 6,7-літровий V8 потужністю 340 к. с., що працює в парі з 2-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає приблизно 8 с, а максимальна швидкість становить близько 200 км/год.

Під капотом встановлено 6,7-літровий V8 Фото: autoevolution.com

Нинішній власник, який знайшов авто, готовий його продати. Ціна Chevrolet Impala SS становить понад 40 000 доларів.

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