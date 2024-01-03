Легендарний спорткар Nissan 90-х перетворили на оригінальний позашляховик (відео)

Спорткару Nissan Skyline GT-R збільшили кліренс і посилили підвіску, а також встановили позашляхові шини і додаткову оптику. Потужність двигуна підняли до 500 сил.

У США з'явився дуже нестандартний Nissan Skyline GT-R. Культовий японський спорткар переробили на позашляховик. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Тюнінг Nissan Skyline GT-R виконав американський блогер Adam LZ. Він знайшов купе 90-х у версії R32, але без двигуна. Проєкт було втілено в життя менш, ніж за три тижні. Авто назвали Nissan GTR Safari.

Спорткару збільшили кліренс

Спорткар Nissan Skyline GT-R отримав 17-дюймові позашляхові шини і дуги спереду. У нього збільшений кліренс і посилена підвіска. Крім того, з'явилися багажник на даху, додаткова оптика і бризковики.

Блогер знайшов для Nissan Skyline GT-R нову 2,6-літрову турбошестірку RB26DETT. Її доповнили новою турбіною Garrett GTX3576 Gen 2, а також замінили інтеркулер і електронний блок управління. Потужність зросла до 500 к. с. Також встановлено спортивну вихлопну систему.

Adam LZ не має наміру зупинятися на досягнутому. Він планує продовжити тюнінг Nissan Skyline GT-R і незабаром доопрацює ходову і гальма купе.

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