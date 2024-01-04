Небезпечні для водіїв-початківців: електромобілі Tesla почали забороняти в автошколах

Нестандартна схема управління поворотниками в Tesla може збити з пантелику водіїв-початківців. Інструктори автошкіл у Норвегії відмовляються від використання американських електрокарів.

У Норвегії автошколи забороняють використання електромобілів Tesla для навчання водінню. Їх визнали небезпечними для водіїв-початківців. Про це повідомляє сайт Electrek.

Tesla — лідер авторинку в Норвегії. Американські електромобілі користуються величезним попитом у країні, проте інструктори автошкіл вважають, що вони не дуже підходять для навчання їзди і відмовляються закуповувати Tesla.

У сучасних Tesla поворотники керуються сенсорними кнопками Фото: Tesla

Вся річ у нестандартному способі ввімкнення вказівників поворотів. Замість традиційного підрульового важеля використовуються сенсорні кнопки на кермі. Спочатку це рішення застосували в Tesla Model S і X, а тепер їхній приклад наслідував і оновлений седан Model 3.

У Tesla пояснюють, що намагаються зменшити кількість фізичних перемикачів у салоні. До того ж, представники компанії вважають, що після появи автопілота водіям не доведеться вмикати поворотники.

Утім, для водіїв-початківців кнопки поворотників — не найкраще рішення. Інструктор з водіння Джон Хансен Оен пояснює, що воно може збити з пантелику. Особливо це проявляється під час проїзду кругових розв'язок, де доводиться вмикати вказівник повороту і обертати кермо.

За словами інструктора, під час тесту нової Tesla Model 3 на круговій розв'язці він відчув себе злегка дезорієнтованим. Водій-початківець може не тільки провалити іспит з водіння, а й потрапити в аварію — зачепити інше авто або бордюр.

Раніше Фокус розповідав, що електричний пікап Tesla Cybertruck продемонстрував свої позашляхові здібності.

Також ми писали, що українці можуть складати теоретичні іспити на права без відвідування автошколи.