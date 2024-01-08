В Україні з'явився недорогий електрокросовер Kia із запасом ходу понад 450 км (фото)

Електромобіль Kia Niro оснащений 204-сильним мотором і здатний проїхати 463 км без підзарядки. У кросовера оригінальний дизайн і великий багажник.

У Києві сфотографували новий Kia Niro 2022 року. Це один із перших кросоверів другого покоління в Україні. Знімки автомобіля з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кросовер Kia Niro другої генерації ще не продається в нашій країні офіційно. Вочевидь, його ввезли вживаним з-за кордону, адже його щойно поставлено на облік в Україні.

Запас ходу електромобіля становить 463 км Фото: Topcars UA

Kia Niro підріс у розмірах (до 4,42 м у довжину) і став набагато виразнішим на вигляд. У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї, а об'єм багажника зріс до 475 л.

Як і раніше, Kia Niro випускають у трьох різних версіях: 141-сильний гібрид, 180-сильний гібрид, який можна заряджати, та електромобіль потужністю 204 к. с.

До Києва привезли саме електромобіль Kia Niro. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,8 с і розвинути 167 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 64 кВт∙год забезпечує запас ходу в 463 км, а швидка її зарядка на 80% займає 43 хвилини.

Раніше Фокус розповідав, що на український ринок вийде флагманський електрокросовер Kia.

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