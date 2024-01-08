Капсула часу з 90-х: в інтернеті показали знаменитий спорткар Dodge без пробігу (фото)

Dodge Viper GTS 1997 року не експлуатувався і чудово зберігся. Спортивна модель із 8,0-літровим 450-сильним V10 здатна розвинути 298 км/год.

У США зберігається ідеальний Dodge Viper GTS першого покоління. Культовий спорткар 90-х виглядає як новий. Про нього розповіли на сайті Autoevolution.

Спорткар зберігали в опалювальному гаражі Фото: RM Sotheby's

На одометрі Dodge Viper 1997 року висвічується пробіг у 103 км. Кузов, салон і двигун спорткара у відмінному стані.

Це купе Dodge замовили в 1997 році, однак потім покупець обрав інший Viper і скасував замовлення. Деякий час автомобіль демонструвався в шоурумі у дилера, а придбали його тільки в 2005 році за $72 750.

Оснащення включає кондиціонер і акустику Alpine Фото: RM Sotheby's

Перший власник зберігав Dodge Viper в опалювальному гаражі і не експлуатував його — за 15 років авто проїхало лише 27 км. Разом з тим, його регулярно обслуговували і міняли всі робочі рідини.

У 2020 році Dodge Viper GTS продали вже за 111 000 доларів. Відтоді капсула часу ще подорожчала і тепер за спорткар планують виручити вже $150 000.

Під капотом встановлено 8,0-літровий 450-сильний V10 Фото: RM Sotheby's

Dodge Viper GTS оснащений 8,0-літровим 450-сильним V10 і 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,6 с і розвинути 298 км/год. Комплектація включає кондиціонер і аудіосистему Alpine з CD-плеєром.

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