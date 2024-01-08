Ціна $12 000 і запас ходу 400 км: доступний електрокар Tata показали до прем'єри (відео)

Нова Tata Punch EV — компактний 3,8-метровий електрокросовер з оригінальним дизайном і багатим оснащенням. На вибір запропонують дві версії моделі із запасом ходу до 400 км.

Компактний кросовер Tata Punch отримає електричну модифікацію. Вона з'явиться найближчим часом, а поки що на офіційному Youtube-каналі Tata з'явилося відео з електрокаром.

Електромобіль Tata Punch EV зберігає м'язистий дизайн з розширеними крилами і клиноподібною віконною лінією. Від бензинової версії його відрізняє повністю нова передня частина з тоненькою діодною смугою на всю ширину кузова.

Електрокросовер коштуватиме від $12 000 Фото: скриншот / YouTube

Салон Tata Punch EV не показали, але відомо, що в салоні на передній панелі встановлять два дисплеї: залежно від версії, їхня діагональ становить 7 або 10,25 дюйма.

Топова версія моделі отримає камери кругового огляду, вентиляцію сидінь, круїз-контроль і бездротову зарядку для смартфонів, а за доплату запропонують панорамний дах.

Характеристики Tata Punch EV поки що не розголошують. За попередніми даними, 3,8-метровий електрокросовер отримає батареї ємністю 25 і 35 кВт∙год, а запас ходу складе близько 300-400 км.

Електромобіль Tata Punch EV коштуватиме від 1,0 до 1,3 мільйона рупій ($12 000 — 15 000). На модель вже приймаються попередні замовлення.

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