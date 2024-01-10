Понад 1000 сил і 2 с до сотні: представлено найшвидший у світі кросовер (фото, відео)

Купе-кросовер Mullen Five RS оснащений силовою установкою потужністю понад 1000 к. с. Електромобіль здатний розвинути швидкість понад 320 км/год.

Електричний кросовер Mullen Five отримав нову спортивну версію RS. Її представили в Лас-Вегасі на шоу CES, а виробництво планують розпочати у 2025 році. Про це повідомляється на сайті американського автовиробника.

На даху встановлено антикрило

Новий Mullen Five RS оснащений двома моторами сумарною потужністю понад 1000 к.с. і 2-ступінчастою КПП. Розгін до 100 км/год займає менше 2 с, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год, тобто це буде найшвидший кросовер у світі.

Електрокросовер отримав силову установку потужністю понад 1000 сил

У Mullen Five RS спортивна підвіска зі змінним кліренсом і карбоново-керамічні гальмівні диски. Гальмівний шлях зі 100 км/год становить 33,5 м.

На передній панелі встановлено три дисплеї

Акумуляторна батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечує запас ходу понад 480 км. 800-вольтне електрообладнання дає змогу швидку зарядку на 80% за 21 хвилину.

Електромобіль Mullen Five — обтічний 4,9-метровий купе-кросовер. Версія RS вирізняється агресивнішим дизайном передньої частини, обвісом, антикрилом на даху і 21-дюймовими дисками.

У салоні встановлено чотири окремі крісла

Салон Mullen Five RS оздоблений нубуком, алькантарою і карбоном. На передній панелі розташовані два великі дисплеї і тоненький екран для переднього пасажира.

Мультимедійну систему авто доповнять штучним інтелектом і функцією розпізнавання обличчя. У салоні встановлено чотири окремі крісла.

Раніше Фокус розповідав про новий електрокросовер Tata за $12 000.

Також ми писали, що в Україні з'явився новий електрокар Kia Niro.