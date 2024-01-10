Зірка 80-х: в Україні виявили вінтажний мотоцикл Jawa в заводській упаковці (фото)

Мотоцикл Jawa 350 придбали понад 30 років тому, але так і не розпакували. Байк чудово зберігся і виглядає як новий.

В Україні знайдено мотоцикл Jawa 350 без пробігу. Класичний байк досі зберігається в заводській упаковці. Про нього розповів на своїй сторінці у Facebook блогер Roma Urraco, який спеціалізується на подібних капсулах часу.

Мотоцикл повністю комплектний Фото: Roma Urraco

Jawa 350 не розпакований і чудово зберігся. У нього навіть не прикручене переднє колесо. Мотоцикл потрібно лише злегка відчистити і він буде як новий.

Байк так і не поставлений на облік Фото: Roma Urraco

Мотоцикл Jawa 350 належить до сімейства 638. Таку модель випускали з 1984 по 1993 рік, але цей байк випущено не раніше 1989 року (про це свідчать наклейки Jawa на баку).

Виходить, що Jawa 350 простояв без руху понад 30 років — тепер це справжня капсула часу. Наразі невідомо, чому власник відмовився від експлуатації мотоцикла після купівлі і навіть не поставив його на облік.

Мотоцикл Jawa оснащений 343-кубовим двигуном Фото: Roma Urraco

Jawa 350 оснащений двоциліндровим двотактним двигуном об'ємом 343 куб. см і потужністю 25 к. с., а також 4-ступінчастою механічною КПП. Він важить 156 кг і здатний розвинути 128 км/год. Jawa були одними з небагатьох імпортних мотоциклів, що постачалися в СРСР, тому став культовим.

Jawa 350 638 серії випускали з 1984 по 1993 роки

До слова, це не єдина двоколісна капсула часу в Україні — нещодавно було знайдено мотоцикл "Восход" 1980 року без пробігу.

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