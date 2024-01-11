Війна — не перешкода: продажі преміальних авто в Україні зросли майже вдвічі

Частка преміальних моделей на українському авторинку у 2023 році зросла до 20%. Найбільшим попитом користуються німецькі бренди.

В Україні за 2023 рік різко зріс попит на дорогі автомобілі преміум-класу. Із 61,6 тис. проданих нових авто 13 292 належать саме до преміального сегменту. Про це повідомляє інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.

Преміум-сегмент у 2023 році зайняв 20% українського авторинку Фото: Auto-consulting

Порівняно з 2022 роком (тоді реалізували 7011 дорогих машин) продажі авто преміум-класу в Україні зросли одразу на 89,59%. Їхня частка на ринку сягнула 20%.

Серед причин такого зростання називають відкладений попит, а також невпевненість у завтрашньому дні та інвестиції коштів у дорогі автомобілі.

Середня вартість преміальних авто в Україні за 2023 рік — 65 810 євро. Для порівняння: середня ціна нової машини загалом по ринку була майже вдвічі меншою — 33 108 євро. Також зазначається, що торік українці придбали 38 автомобілів вищого класу вартістю 400 000 євро і більше.

Найбільшим попитом користуються німецькі бренди BMW і Mercedes-Benz Фото: Auto-consulting

Лідером у сегменті є бренд BMW c 4263 проданими авто. Друге місце посідає Mercedes-Benz (2601 авто), а третє — Lexus (1692 шт.). Практично всі преміальні марки продемонстрували істотне зростання продажів.

Раніше Фокус розповідав, що під час війни у народних депутатів України з'явилися дорогі розкішні авто.

Також ми писали, що продажі електромобілів в Україні за 2023 рік зросли майже в 3 рази.