Розкрито подробиці найдешевшого електромобіля Volkswagen за 20 000 євро

Новий Volkswagen ID.1 — компактний міський хетчбек А-класу. Основними покупцями електромобіля стануть молоді водії.

Volkswagen готує недорогий електромобіль вартістю близько 20 000 євро або навіть менше. Модель назвуть ID.1, а її презентація відбудеться у 2027 році. Перші її подробиці розкрив британському виданню Autocar член ради правління Volkswagen Кай Грюнітц.

За його словами, новий Volkswagen ID.1 стане наступником моделі Up. Дві моделі будуть схожі за розмірами і концепцією, тобто електрокар буде компактним хетчбеком А-класу.

Дизайн буде витриманий у традиційному стилі Volkswagen. Хетчбек побудують на спрощеній платформі MEB Entry, як і Volkswagen ID.2, який змінить Polo. Також не виключається можливість співпраці з Renault при створенні авто, але остаточне рішення ще не прийнято.

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Кай Грюнітц зазначив, що електромобіль Volkswagen ID.1, можливо, буде не найприбутковішою моделлю марки. Щоб здешевити його, відмовляться від функції швидкої зарядки, автопілота або інших сучасних електронних систем. Не виключено, що в салоні навіть не буде сенсорного дисплея — його може легко замінити смартфон, підключений до USB-роз'єму.

Для зниження собівартості встановлять компактну батарею, тим паче, що міський електромобіль і не потребує великого запасу ходу. На думку Кая Грюнітца, у такому вигляді новий Volkswagen ID.1 підходить на роль першого авто для молоді.

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