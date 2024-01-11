Брутальний дизайн і розворот на місці: Changan готує недорогий позашляховик (фото)

Новий Changan Deepal G318 — 4,75-метровий позашляховик для любителів активного відпочинку. Автомобіль оснастять економічною гібридною установкою.

Опублікували перші фото Changan Deepal G318. Новий позашляховик має дебютувати в першому півріччі нинішнього року за ціною приблизно від 300 000 юанів ($42 000). Подробиці новинки розкрили на сайті CarNewsChina.

Новий Changan Deepal G318 позиціонують, як авто для шукачів пригод. На це натякає і його назва, адже 318 — це номер китайської траси, що йде до гір Тибету.

Авто здатне розвертатися на місці Фото: CarNewsChina

Позашляховик Changan Deepal G318 вирізняється брутальним дизайном із високим капотом, розширеними крилами, масивними бамперами і вираженим пластиковим обвісом. У нього С-подібні діодні фари і додаткова оптика на даху. Як і належить позашляховику, запасне колесо кріпиться до дверей багажника.

Розміри Changan Deepal G318:

довжина — 4 750 мм;

ширина — 1 959 мм;

висота — 1 820 мм;

колісна база — 2 880 мм.

Позашляховик отримає гібридну установку Фото: CarNewsChina

Салон Changan Deepal G318 поки що не показали, але розкрили подробиці силової установки позашляховика. Він буде гібридом з 1,5-літровою бензиновою четвіркою і парою електромоторів потужністю 48 і 82 к. с. Сумарна віддача стане відома пізніше.

Гібриду запропонують батареї ємністю 18,4 і 35,1 кВт∙год. Він буде повнопривідним, а керовані задні колеса дадуть змогу розвертатися на місці.

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