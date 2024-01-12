Поріс травою: рідкісний спорткар Tesla 5 років стоїть покинутим на вулиці (фото)

Електромобіль Tesla Roadster стоїть на вулиці з 2019 року і крізь його колеса вже пробилася рослинність. Про власника авто нічого не відомо.

У Сан-Франциско виявили покинуту Tesla Roadster. Електричний спорткар припаркований на вулиці з 2019 року. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Поки що невідомо, чому власник перестав експлуатувати Tesla Roadster п'ять років тому. За номером авто вдалося встановити, що це 180-те авто в серії. У 2009 році його купили в штаті Колорадо, а п'ять років потому продали в Каліфорнію. Про власника нічого не відомо.

Евакуювати електрокар із приватної території не можуть Фото: autoevolution.com

Встановлено, що востаннє електромобіль Tesla Roadster був на СТО у квітні 2019 року — йому провели техобслуговування і замінили шини. Пробіг авто на той час становив 35 тис. км.

Клімат у Сан-Франциско м'який, тому Tesla Roadster непогано збереглася. Її лакофарбове покриття потребує полірування, а фари помутніли, але, загалом, стан авто стерпний. Цікаво, що крізь його колеса пробилася рослинність.

Евакуювати автомобіль не можуть. Річ у тім, що він стоїть на приватній власності і чіпати його не можна.

Tesla Roadster — найрідкісніша модель американської марки. Загалом випущено тільки 2450 цих електричних спорткарів на базі Lotus Elise.

Електромобіль потребує миття, а його фари помутніли Фото: autoevolution.com

Електромобіль Tesla Roadster оснащений 248-сильним мотором і батареєю ємністю 53 кВт∙год. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с і проїхати 393 км без підзарядки.

До слова, нещодавно в Сан-Франциско на вулиці кинули і набагато дорожче авто — рідкісний суперкар Porsche 959.

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