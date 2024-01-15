В Україні помітили надпотужний тюнінгований кросовер Lamborghini (фото)

Тюнінг Lamborghini Urus від Mansory зробив кросовер агресивнішим на вигляд. Потужність 4,0-літрового двигуна збільшують до 745–900 сил.

В Одесі сфотографували ексклюзивний кросовер Lamborghini Urus. Автомобіль доопрацьований у німецькому тюнінг-ательє Mansory. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Mansory Venatus (саме так назвали цей тюнінг-проєкт) випускається дуже невеликими партіями. Утім, у Києві є ще один такий автомобіль.

У авто агресивна передня частина Фото: supercars_ua

Lamborghini Urus Mansory набагато агресивніший на вигляд, ніж стандартний кросовер. Він отримав повністю нову передню частину — замінено решітку радіатора і бампер, а також встановлено карбоновий капот із повітрозабірниками.

Крім того, з'явилися обвіс, задній спойлер і "зябра" на боковинах, а колісні арки розширені. Звертають на себе увагу й оригінальні колісні диски.

Салон Lamborghini Urus на фото не видно, але, як правило, в Mansory обшивають його дорогою шкірою і карбоном. Також пропонується доопрацювання двигуна: потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо можуть збільшити з 650 до 745, 820 або 900 к. с. В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а максимальна швидкість становить 323 км/год.

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