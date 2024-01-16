Новий седан Volkswagen Passat 2024 показали на перших фото
Седан Volkswagen Passat 2024 підріс до майже 5 метрів у довжину і став виразнішим на вигляд. Автомобіль оснащуватимуть 220-сильним турбомотором.
У лінійці Volkswagen Passat B9 все ж з'явиться версія в кузові седан. Її мають представити до кінця першого півріччя, а поки що на сайті Carscoops опублікували шпигунські фото моделі.
Седан Volkswagen Passat 2024 буде представлений у Китаї. На місцевому ринку модель відома під назвою Magotan і дещо відрізняється від європейської версії.
Зокрема, новий Volkswagen Magotan впізнається за більш агресивним дизайном передньої частини — у нього інші фари, решітка радіатора і бампер. У профіль же седан дуже нагадує новий Skoda Superb 2024, що й не дивно — у моделей спільна платформа.
Розміри Volkswagen Passat/Magotan 2024:
- довжина — 4990 мм;
- ширина — 1849 мм;
- висота — 1473 мм;
- колісна база — 2871 мм.
Поки відомо лише про один двигун Volkswagen Magotan — 2,0-літровий бензиновий турбомотор потужністю 220 к. с. Не виключено, що пізніше з'явиться гібридна модифікація. Виробництво моделі налагодять на підприємстві FAW-Volkswagen. У Європі ж Volkswagen Passat B9 буде доступний тільки в кузові універсал.
До слова, нещодавно розсекретили і новий Volkswagen Golf 2024. Хетчбек пройде модернізацію.
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