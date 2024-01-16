Red Bull готує надпотужний суперкар: зображення та подробиці

Перший серійний Red Bull буде надлегким трековим суперкаром потужністю 1 250 сил. В авто застосують технології з "Формули-1".

Red Bull розширює свій автомобільний підрозділ — він буде створювати не тільки гоночні боліди, а й серійні машини. Первісток RB17 дебютує вже у 2024 році — про це заявив керівник гоночної команди Red Bull Крістіан Горнер в інтерв'ю телеканалу Sky Sports.

Новий Red Bull RB17 приурочать до 20-річчя команди "Формули-1". Трековий суперкар створюють під керівництвом знаменитого конструктора Едріана Ньюї, який розробляє гоночні боліди Red Bull.

Випустять тільки 50 Red Bull RB17 Фото: Autocar

Суперкар Red Bull RB17 розвиватиме концепцію моделі Aston Martin Valkyrie, яку також спроєктував Едріан Ньюї. Він буде призначений виключно для використання на гоночних трасах.

Родзинкою Red Bull RB17 стане інноваційна аеродинаміка з технологією граунд-ефекту, що дозволяє буквально присмоктувати авто до дороги. Це дасть можливість забезпечити належну притискну силу без антикрила.

В основі Red Bull RB17 лежатиме карбоновий монокок, що дасть змогу знизити масу авто приблизно до 900 кг. Суперкар отримає 1250-сильну гібридну установку з турбованим V8 і технологією рекуперації енергії KERS з "Формули-1".

Загалом випустять тільки 50 Red Bull RB17 вартістю близько $6 мільйонів. Щорічно планують збирати по 15 машин.

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