830-сильний гігант: в Україну привезли перший електромобіль Hummer (фото)

Електромобіль GMC Hummer SUV оснащений 830-сильною установкою і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с. Запас ходу позашляховика перевищує 480 км.

В Україну приїхав новітній GMC Hummer SUV. Перший електромобіль Hummer з'явився в Києві. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Новий GMC Hummer SUV — друга електрична модель бренду після пікапа Hummer EV. Позашляховик надійшов у виробництво рік тому. Hummer в Україні виявився набагато дорожчим, ніж у США — коштує 185 000 доларів.

Електрокар оснащений 830-сильною установкою Фото: king_artur.ua

Електромобіль Hummer SUV — великий позашляховик довжиною 4999 мм і з колісною базою 3218 мм. Його маса становить 4105 кг, тобто на нього потрібні права категорії С1.

Брутальний дизайн виконаний у традиційному стилі Hummer. У авто високий капот, масивні бампери, розширені крила та фірмова радіаторна решітка. Незважаючи на великі розміри, у салоні встановили лише два ряди сидінь.

Незважаючи на великі розміри, електрокар є п'ятимісним Фото: king_artur.ua

Електричний Hummer пропонують у двомоторних повнопривідних версіях на 625 і 830 к. с. До Києва привезли потужніший варіант, здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с.

Новий GMC Hummer SUV оснащений великою батареєю ємністю 212 кВт∙год. Запас ходу перевищує 480 км, а ще підтримується швидка зарядка потужністю до 300 кВт.

Запас ходу позашляховика перевищує 480 км Фото: king_artur.ua

Електромобіль GMC Hummer SUV має непогані позашляхові здібності і здатний подолати брід глибиною 600 мм. Він отримав пневмопідвіску зі змінним (до 400 мм) кліренсом і повнокероване шасі, що дає змогу їздити боком.

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