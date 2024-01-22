830-сильний гігант: в Україну привезли перший електромобіль Hummer (фото)
Електромобіль GMC Hummer SUV оснащений 830-сильною установкою і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с. Запас ходу позашляховика перевищує 480 км.
В Україну приїхав новітній GMC Hummer SUV. Перший електромобіль Hummer з'явився в Києві. Про це повідомляє сайт ТопЖир.
Новий GMC Hummer SUV — друга електрична модель бренду після пікапа Hummer EV. Позашляховик надійшов у виробництво рік тому. Hummer в Україні виявився набагато дорожчим, ніж у США — коштує 185 000 доларів.
Електромобіль Hummer SUV — великий позашляховик довжиною 4999 мм і з колісною базою 3218 мм. Його маса становить 4105 кг, тобто на нього потрібні права категорії С1.
Брутальний дизайн виконаний у традиційному стилі Hummer. У авто високий капот, масивні бампери, розширені крила та фірмова радіаторна решітка. Незважаючи на великі розміри, у салоні встановили лише два ряди сидінь.
Електричний Hummer пропонують у двомоторних повнопривідних версіях на 625 і 830 к. с. До Києва привезли потужніший варіант, здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с.
Новий GMC Hummer SUV оснащений великою батареєю ємністю 212 кВт∙год. Запас ходу перевищує 480 км, а ще підтримується швидка зарядка потужністю до 300 кВт.
Електромобіль GMC Hummer SUV має непогані позашляхові здібності і здатний подолати брід глибиною 600 мм. Він отримав пневмопідвіску зі змінним (до 400 мм) кліренсом і повнокероване шасі, що дає змогу їздити боком.
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