Найрідкісніший спорткар BMW 70-х пішов з молотка за ціною понад $100 000 (фото)

Випущено лише 183 BMW 6 Series у виконанні Alpina B7 Turbo. Спорткар оснащений 300-сильною турбошісткою і здатний розвинути 250 км/год.

У США на аукціоні Bring a Trailer продали BMW 6 Series 1978 року. За старе купе з пробігом 185 тис. км віддали 103 000 доларів — як за новий BMW M3. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому.

Спорткар отримав спойлер і 16-дюймові диски Фото: Bring a Trailer

BMW 6 Series належить до дешевої класики, проте рідкісні заряджені версії моделі часом бувають дуже дорогими. Особливо цінуються раритетні купе, доопрацьовані фахівцями Alpina.

Саме цей BMW є найпершим із 183 випущених Alpina B7 Turbo. Автомобіль був демонстраційним, його показували на автошоу і фотографували для журналів.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Bring a Trailer

Alpina B7 Turbo оснастили 3,0-літровою 300-сильною турбошісткою і 5-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 6,8 с, а максимальна швидкість становить 250 км/год. Також доопрацьовано підвіску і гальма BMW.

Під капотом встановлена 300-сильна турбошістка Фото: Bring a Trailer

Відрізнити Alpina B7 Turbo від BMW 6 Series можна за собому переднім бампером, заднім спойлером і фірмовими 16-дюймовими дисками зі спицями. Крім того, кузов прикрашений графікою. У салоні встановлено спортивні сидіння і кермо.

До слова, нещодавно в Києві помітили раритетний 500-сильний BMW Alpina B5 2006 року.

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