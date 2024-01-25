Кардинальні зміни: презентовано новий Porsche Macan 2024 (фото, відео)

Новий Porsche Macan 2024 став електричним купе-кросовером потужністю 639 сил у топовій версії. Його запас ходу сягає 600 км.

У рамках тижня мистецтва в Сінгапурі презентовано новий Porsche Macan другого покоління. Кросовер кардинально змінився і став електромобілем. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті виробника.

Porsche Macan Turbo стартує до сотні за 3,3 с Фото: Porsche

Дизайн Porsche Macan 2024

Кросовер Porsche Macan зберіг знайомий стиль, але став стрімкішим на вигляд. У нього більш похилий купеподібний дах і висока віконна лінія. Передня частина з вираженим "носом" і довгастими фарами виконана в дусі електрокара Porsche Taycan. Ліхтарі з'єднані діодною смугою, а над ними встановлено висувний спойлер.

Електромобіль Porsche Macan став більш обтічним (коефіцієнт аеродинаміки — 0,25) і є першою моделлю на новій платформі РРЕ. Її також використовуватиме електрокросовер Audi Q6 E-Tron. Кросовер дещо підріс у розмірах.

Лінія даху кросовера стала більш похилою Фото: Porsche

Габарити Porsche Macan 2024:

довжина — 4784 мм;

ширина — 1938 мм;

висота — 1622 мм;

колісна база — 2893 мм.

На передній панелі встановлено три дисплеї Фото: Porsche

Салон Porsche Macan 2024

Інтер'єр Porsche Macan став сучаснішим. На передній панелі тепер встановлено одразу три дисплеї, один з яких призначений для переднього пасажира. З'явилася і проекція на лобове скло з доповненою реальністю. Мультимедійна система для електрокара створена на платформі Android і включає навігацію з Google Maps. Об'єм багажника зріс до 540-1348 л, також додатковий 84-літровий відсік з'явився спереду.

Об'єм багажника зріс до 540-1348 л Фото: Porsche Спереду з'явився 84-літровий багажник Фото: Porsche

Електромобіль Porsche Macan, характеристики

Новий Porsche Macan 2024 дебютував двох у повнопривідних версіях із двома електромоторами. Porsche Macan 4 на 408 к. с. і 650 Н∙м здатний розігнатися до 100 км/год за 5,1 с і розвинути 220 км/год. Топовий варіант Turbo на 639 к. с. і 1100 Н∙м стартує до 100 км/год за 3,3 с і сягає 260 км/год.

Електрокросовер дістав електронний задній диференціал із функцією векторизації тяги, адаптивні амортизатори та пневмопідвіску зі змінним кліренсом, а як йому запропоновано задні колеса, які повертаються.

Салон кросовера оздоблений шкірою Фото: Porsche

Акумуляторна батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечує запас ходу до 591 км у Turbo і 613 км — у Macan 4. 800-вольтна архітектура дає змогу швидку зарядку потужністю 270 кВт: у цьому режимі підзарядитися на 80% можна за 21 хвилину.

Електромобіль Porsche Macan помітно дорожчий за бензинового попередника. Базова версія коштуватиме 84 100 євро, а Turbo — 114 600 євро.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився електрокросовер Ford Mustang Mach-E.

Також ми писали про новий електричний Opel Frontera.