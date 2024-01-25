Ексклюзив від чемпіонів світу: Toyota показала екстремальні заряджені хетчбеки (фото)

Випустять по 100 Toyota GR Yaris Kalle Rovanpera Edition і Sebastien Ogier Edition. Обидва хетчбеки оснащені 280-сильним турбомотором і повним приводом.

Заряджений хетчбек Toyota GR Yaris після планового оновлення отримав дві нові лімітовані версії. У їх створенні взяли участь чемпіони світу з ралі Себастьяна Ож'є і Калле Рованпери, які виступають за команду Toyota Gazoo Racing. Подробиці новинок розкрили на офіційному сайті японського виробника.

Toyota GR Yaris Sebastien Ogier Edition Фото: Toyota

Загалом випустять по 100 Toyota GR Yaris Kalle Rovanpera Edition і Sebastien Ogier Edition. Від стандартної моделі вони відрізняються особливими 18-дюймовими дисками і карбоновими спойлерами на даху.

Версія Sebastien Ogier Edition пофарбована в сірий матовий колір, а Kalle Rovanpera Edition отримала забарвлення, як у ралійних авто.

Toyota GR Yaris Kalle Rovanpera Edition Фото: Toyota

У салоні з'явилися пам'ятні таблички з назвою і серійним номером моделі. Крім того, з'явилися особливі режими їзди. У Kalle Rovanpera Edition з'явився спеціальний дрифтовий режим Donut ("пончик").

У Toyota GR Yaris Sebastien Ogier Edition нових режимів одразу два. Один названий на честь Калле Рованпери і має виражений задньопривідний нахил. А режим Morizo передбачає максимальне зчеплення з дорогою.

У салоні з'явилися пам'ятні таблички Фото: Toyota

Обидві версії Toyota GR Yaris оснащені 1,6-літровим турбомотором на 280 к. с., а також 6-ступінчастою механічною КПП і повним приводом.

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