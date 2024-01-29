В Україні з'явиться новітній електрокросовер Porsche: подробиці та ціни (фото)

Електромобіль Porsche Macan запропонують у версіях потужністю 408 і 639 сил. Топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год за 3,3 с.

Новий Porsche Macan другого покоління з'явиться в Україні в нинішньому році. Електрокросовер має приїхати в нашу країну в жовтні, але на нього вже почали приймати замовлення. Про це повідомляє представництво Porsche в Україні.

Стала відома і попередня ціна Porsche Macan в Україні. Базовий Macan 4 коштуватиме від 3 225 530 гривень, а топовий Turbo — від 4 414 970 гривень.

Кросовер запропонують у версіях на 408 і 639 сил Фото: Porsche

Як відомо, новий Porsche Macan 2024 буде доступний виключно в електричному виконанні. Нинішнє покоління моделі буде деякий час випускатися паралельно з наступником.

Електромобіль Porsche Macan став більш обтічним, а дизайн його передньої частини витриманий у дусі електрокара Taycan. У салоні на передній панелі встановили три дисплеї. Об'єм багажника зріс до 540-1348 л, також з'явився невеликий 84-літровий відсік спереду.

Обидві версії моделі є повнопривідними та двомоторними. Новий Porsche Macan 4 потужністю 408 к. с. здатний розігнатися до 100 км/год за 5,1 с і розвинути 220 км/год. Варіант Turbo на 639 к. с. стартує до сотні за 3,3 с і досягає 260 км/год.

На передній панелі встановлено три дисплеї Фото: Porsche

Обидві модифікації отримали батарею на 100 кВт∙год. Запас ходу становить 613 км у Macan 4 і 591 км — у Turbo. Електрокар підтримує швидку зарядку потужністю до 270 кВт. Оснащення включає пневмопідвіску і адаптивні амортизатори, а за доплату доступні керовані задні колеса.

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