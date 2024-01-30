Карбоновий побратим Duster: представлено екстремальний 360-сильний позашляховик Dacia (фото)

Dacia Sandrider — компактний карбоновий позашляховик із величезними колесами та високим кліренсом. Авто оснастили 360-сильним V6 твін-турбо, який використовує екологічно чисте паливо.

У Dacia Duster з'явився екстремальний родич — гоночний позашляховик Sandrider. У 2025 році він візьме участь у знаменитому марафоні "Дакар" та інших складних ралі-рейдах. Подробиці новинки розкрили на сайті румунського автовиробника.

У авто відкриті крила і високий кліренс Фото: Dacia

У Renault Group вирішили створити гоночний підрозділ Dacia і з розмахом підійшли до нового проекту. Пілотами Sandrider стануть зірки автоспорту: найкращий ралійний гонщик усіх часів Себастьян Леб, багаторазовий переможець "Дакара" Насер Аль-Аттія та чемпіонка світу з ралі-рейдів Крістіна Гутьєрес Герреро.

Новий Dacia Sandrider розвиває концепцію моделі Manifesto 2022 року. Це компактний позашляховик із високим кліренсом, відкритими крилами та короткими звисами кузова. Авто оснастили 37-дюймовою позашляховою гумою BF Goodrich. Кузов повністю виконаний із карбону.

Позашляховик отримав 360-сильний V6 твін-турбо Фото: Dacia

Розміри Dacia Sandrider:

довжина — 4140 мм;

ширина — 2290 мм;

висота — 1810 мм;

колісна база — 3000 мм.

Двомісний салон оздоблено матеріалом, що відбиває ультрафіолетове випромінювання і не нагрівається на сонці. Водієві та штурману передбачені окремі дисплеї — їх одразу чотири.

На передній панелі встановлено чотири дисплеї Фото: Dacia

Dacia Sandrider оснастили 3,0-літровим V6 твін-турбо на 360 к. с. і 539 Н∙м, що працює на екологічно чистому синтетичному паливі. Позашляховик отримав 6-ступінчасту секвентальну КПП і повний привід.

Раніше Фокус розповідав про новий кросовер Renault, який змінить модель Arkana.

Також ми писали про новий Renault Clio шостого покоління.