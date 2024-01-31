Запас ходу нових електромобілів 2024 року перевірили в реальних умовах (відео)
Електромобілі 2024 року випробували в околицях Риму. У середньому, запас ходу в реальних умовах виявився на 29% нижчим за паспортний.
Запас ходу електромобілів у реальних умовах, як правило, істотно відрізняється від паспортних даних. Про це свідчать і результати тесту 11 електричних моделей 2024 року, проведеного сайтом Motor1.
Нові електромобілі тестували на Autostrada del Grande Raccordo Anulare — кільцевій дорозі навколо Риму. На ній є швидкісні ділянки, що дають змогу імітувати їзду трасою, а затори дають можливість відтворити рух у місті.
Усі 11 авто випробовували одночасно, щоб вони були в рівних умовах. Температура повітря під час тесту становила +13 градусів.
Електрокари їздили навколо Риму, доки у них не залишалося 5% заряду батареї. Після цього їхній реальний запас ходу порівнювали з паспортним (за циклом WLTP).
З'ясувалося, що в середньому запас ходу електромобілів у реальних умовах на 29% нижчий, ніж заявляють виробники. Найменшу розбіжність із паспортними даними продемонстрував BMW i5 — 16%.
Найбільшу відстань подолав Lucid Air — 571 км, а найнижче енергоспоживання показала Tesla Model 3 — 15,1 кВт∙год на 100 км.
|Модель
|Реальний запас ходу, км
|Паспортний запас ходу, км
|Енергоспоживання
|Lucid Air (батарея на 112 кВт∙год)
|839
|571 (-32%)
|19,6 кВт∙год на 100 км
|Tesla Model 3 (75 кВт∙год)
|498
|629 (-21%)
|15,1 кВт∙год на 100 км
|BMW i5 (81 кВт∙год)
|489
|582 (-16%)
|16,6 кВт∙год на 100 км
|Hyundai Ioniq 6 (74 кВт∙год)
|476
|614 (-22%)
|18,1 кВт∙год на 100 км
|BYD Seal (82,5 кВт∙год)
|452
|570 (-21%)
|18,3 кВт∙год на 100 км
|Kia EV9 (96 кВт∙год)
|448
|563 (-20%)
|18,5 кВт∙год на 100 км
|Volkswagen ID.7 (77 кВт∙год)
|400
|621 (-36%)
|19,3 кВт∙год на 100 км
|Fiat 600e (51 кВт∙год)
|282
|409 (-31%)
|19,6 кВт∙год на 100 км
|Jeep Avenger (51 кВт∙год)
|275
|401 (-31%)
|21,4 кВт∙год на 100 км
|Toyota bZ4X (64 кВт∙год)
|249
|419 (-40%)
|25,7 кВт∙год на 100 км
|Lexus RZ (64 кВт∙год)
|243
|406 (-40%)
|26,3 кВт∙год на 100 км
До слова, нещодавно перевірили запас ходу сучасних електромобілів узимку. Він суттєво зменшується в мороз.
Також Фокус повідомляв, що реальний запас ходу Tesla Cybertruck виявився невеликим.