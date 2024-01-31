Запас ходу нових електромобілів 2024 року перевірили в реальних умовах (відео)

Електромобілі 2024 року випробували в околицях Риму. У середньому, запас ходу в реальних умовах виявився на 29% нижчим за паспортний.

Запас ходу електромобілів у реальних умовах, як правило, істотно відрізняється від паспортних даних. Про це свідчать і результати тесту 11 електричних моделей 2024 року, проведеного сайтом Motor1.

Нові електромобілі тестували на Autostrada del Grande Raccordo Anulare — кільцевій дорозі навколо Риму. На ній є швидкісні ділянки, що дають змогу імітувати їзду трасою, а затори дають можливість відтворити рух у місті.

Усі 11 авто випробовували одночасно, щоб вони були в рівних умовах. Температура повітря під час тесту становила +13 градусів.

Електрокари їздили навколо Риму, доки у них не залишалося 5% заряду батареї. Після цього їхній реальний запас ходу порівнювали з паспортним (за циклом WLTP).

З'ясувалося, що в середньому запас ходу електромобілів у реальних умовах на 29% нижчий, ніж заявляють виробники. Найменшу розбіжність із паспортними даними продемонстрував BMW i5 — 16%.

Найбільшу відстань подолав Lucid Air — 571 км, а найнижче енергоспоживання показала Tesla Model 3 — 15,1 кВт∙год на 100 км.

Модель Реальний запас ходу, км Паспортний запас ходу, км Енергоспоживання Lucid Air (батарея на 112 кВт∙год) 839 571 (-32%) 19,6 кВт∙год на 100 км Tesla Model 3 (75 кВт∙год) 498 629 (-21%) 15,1 кВт∙год на 100 км BMW i5 (81 кВт∙год) 489 582 (-16%) 16,6 кВт∙год на 100 км Hyundai Ioniq 6 (74 кВт∙год) 476 614 (-22%) 18,1 кВт∙год на 100 км BYD Seal (82,5 кВт∙год) 452 570 (-21%) 18,3 кВт∙год на 100 км Kia EV9 (96 кВт∙год) 448 563 (-20%) 18,5 кВт∙год на 100 км Volkswagen ID.7 (77 кВт∙год) 400 621 (-36%) 19,3 кВт∙год на 100 км Fiat 600e (51 кВт∙год) 282 409 (-31%) 19,6 кВт∙год на 100 км Jeep Avenger (51 кВт∙год) 275 401 (-31%) 21,4 кВт∙год на 100 км Toyota bZ4X (64 кВт∙год) 249 419 (-40%) 25,7 кВт∙год на 100 км Lexus RZ (64 кВт∙год) 243 406 (-40%) 26,3 кВт∙год на 100 км

До слова, нещодавно перевірили запас ходу сучасних електромобілів узимку. Він суттєво зменшується в мороз.

Також Фокус повідомляв, що реальний запас ходу Tesla Cybertruck виявився невеликим.