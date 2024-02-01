Кросовери, гібриди та електромобілі: британці визначили найкращі авто року (фото)
Найкращі авто року у Великій Британії обрали у двох десятках різних категорій. Серед них — кросовери, електромобілі, гібриди та сімейні універсали.
У Великій Британії оголосили лауреатів премії "Автомобіль року". Її проводить відоме видання Whatcar і на його сайті з'явилася інформація про переможців.
Whatcar визначає найкращі автомобілі з 1978 року. У голосуванні беруть участь як журналісти, так і читачі.
У нинішньому році переможцем став кросовер Lexus LBX. У нього розкішний салон і економічні гібридні установки, а ціна помірна, за мірками преміум-сегмента.
Також оголошено переможців у різних категоріях. Примітно, що це не обов'язково нові моделі 2024 року.
- найкраще компактне авто — Renault Clio;
- найкраще сімейне авто — Toyota Corolla Hybrid;
- найкращий заряджений хетчбек — Mercedes-AMG A45 S;
- найкращий компактний кросовер — Lexus LBX;
- найкращий сімейний кросовер — Kia Sportage;
- найкращий гібрид — Mazda MX-30 R-EV;
- найкращий компактний електромобіль — MG 4;
- найкращий компактний електрокросовер — Smart #1;
- найкращий сімейний електромобіль — Kia EV6;
- найкраще преміальне авто — Tesla Model 3;
- найкращий універсал — Toyota Corolla Touring Sports Hybrid;
- найкраще семимісне авто — Land Rover Defender 130;
- найкраще розкішне авто — BMW X7;
- найкраще купе/кабріолет — BMW 4 Series;
- найкращий спортивний кросовер — Ford Puma ST;
- найкращий спорткар — Porsche 718 Cayman GTS;
- найкраща заряджена модель — BMW M3 Touring.
Крім того, було вручено окремі нагороди:
- вибір читачів — Renault 5;
- нагорода за безпеку — Volkswagen ID.7;
- нагорода за надійність — Lexus;
- нагорода за технології — Tesla Supercharger.
До слова, нещодавно оголосили фіналістів премії "Жіночий всесвітній автомобіль року".
Також Фокус розповідав про найкращі авто року на думку американців.