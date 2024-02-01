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Кросовери, гібриди та електромобілі: британці визначили найкращі авто року (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: Lexus | Автомобілем року став кросовер Lexus LBX

Найкращі авто року у Великій Британії обрали у двох десятках різних категорій. Серед них — кросовери, електромобілі, гібриди та сімейні універсали.

У Великій Британії оголосили лауреатів премії "Автомобіль року". Її проводить відоме видання Whatcar і на його сайті з'явилася інформація про переможців.

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Фото: MG

Whatcar визначає найкращі автомобілі з 1978 року. У голосуванні беруть участь як журналісти, так і читачі.

У нинішньому році переможцем став кросовер Lexus LBX. У нього розкішний салон і економічні гібридні установки, а ціна помірна, за мірками преміум-сегмента.

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Фото: Land Rover

Також оголошено переможців у різних категоріях. Примітно, що це не обов'язково нові моделі 2024 року.

  • найкраще компактне авто — Renault Clio;
  • найкраще сімейне авто — Toyota Corolla Hybrid;
  • найкращий заряджений хетчбек — Mercedes-AMG A45 S;
  • найкращий компактний кросовер — Lexus LBX;
  • найкращий сімейний кросовер — Kia Sportage;
  • найкращий гібрид — Mazda MX-30 R-EV;
  • найкращий компактний електромобіль — MG 4;
  • найкращий компактний електрокросовер — Smart #1;
  • найкращий сімейний електромобіль — Kia EV6;
  • найкраще преміальне авто — Tesla Model 3;
  • найкращий універсал — Toyota Corolla Touring Sports Hybrid;
  • найкраще семимісне авто — Land Rover Defender 130;
  • найкраще розкішне авто — BMW X7;
  • найкраще купе/кабріолет — BMW 4 Series;
  • найкращий спортивний кросовер — Ford Puma ST;
  • найкращий спорткар — Porsche 718 Cayman GTS;
  • найкраща заряджена модель — BMW M3 Touring.

Крім того, було вручено окремі нагороди:

  • вибір читачів — Renault 5;
  • нагорода за безпеку — Volkswagen ID.7;
  • нагорода за надійність — Lexus;
  • нагорода за технології — Tesla Supercharger.

До слова, нещодавно оголосили фіналістів премії "Жіночий всесвітній автомобіль року".

Також Фокус розповідав про найкращі авто року на думку американців.