Шедевр сучасного мистецтва: двері від Mazda 90-х планують продати за $200 000 (фото)

Двері від Mazda Protege є частиною вже не існуючої артінсталяції Бенксі. Її прикрасили оригінальним графіті.

У США на аукціон Julien's виставили незвичайний лот — двері від Mazda Protege кінця 90-х. За них планують виручити близько 200 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Бенксі використав Mazda в інсталяції Crazy Horse Фото: Julien’s Auctions

Стартова ціна за двері становить 25 000 доларів. Звісно ж, продають їх не на автомобільному аукціоні, адже нова Mazda Protege коштувала менше. Кузовна деталь є предметом мистецтва.

Річ у тім, що ці двері — частина інсталяції Бенксі Crazy Horse ("Божевільний Кінь") 2013 року. Відомий вуличний художник наніс своє графіті на Mazda Protege і стіну в Нью-Йорку.

Інсталяція Crazy Horse уже не існує Фото: Julien’s Auctions

У графіті зображені перелякані люди і коні, що гарцюють. Таким чином Бенксі зобразив авіаудар по Багдаду, завданий американськими ВПС помилково в 2007 році. У його результаті загинули два кореспонденти агентства Reuters. У пілота вертольота Apache був позивний Crazy Horse 18.

Інсталяцію Бенксі розібрали через шість днів після відкриття. Від Mazda Protege залишилися тільки окремі деталі — такі, як ці двері.

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