Свіжий дизайн і гібридна установка: представлено новий Toyota Hilux 2024 (фото)

Пікап Toyota Hilux змінився зовні і багатше оснащений. Поряд із бензиновими і дизельними версіями моделі запропоновано й економічний гібрид.

В Австралії презентували новий Toyota Hilux. Пікап пройшов вже третє оновлення і надійде в продаж з березня. На австралійському ринку ціна Toyota Hilux становитиме від 17 280 до 48 500 доларів. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті японського виробника.

У авто змінена передня частина Фото: Toyota

Пікап Toyota Hilux 2024 впізнається за новими фарами, решіткою радіатора і переднім бампером, причому їхній дизайн різниться, залежно від версії моделі. Крім того, відкидний задній борт кузова доповнили амортизаторами.

Салон Toyota Hilux 2024 не змінився, натомість розширено комплектацію пікапа. Тепер у всіх версіях є парктронік, а базовий гібрид отримав безключовий доступ і двозонний клімат-контроль. Топова версія моделі обзавелася бездротовою зарядкою для смартфонів.

Новий Toyota Hilux у різних країнах оснащують 2,7-літровою бензиновою шісткою на 160 к. с., а також турбодизелями об'ємом 2,4 л (150 к. с.) і 2,8 л (204 і 224 к. с.).

Комплектація пікапа розширена Фото: Toyota

204-сильна версія доступна з 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Вона короткочасно додає 16 к. с. і знижує витрату пального до приблизно 7 л/100 км у змішаному циклі. А незабаром має з'явитися й електромобіль Toyota Hilux.

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