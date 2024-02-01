Свіжий дизайн і гібридна установка: представлено новий Toyota Hilux 2024 (фото)
Пікап Toyota Hilux змінився зовні і багатше оснащений. Поряд із бензиновими і дизельними версіями моделі запропоновано й економічний гібрид.
В Австралії презентували новий Toyota Hilux. Пікап пройшов вже третє оновлення і надійде в продаж з березня. На австралійському ринку ціна Toyota Hilux становитиме від 17 280 до 48 500 доларів. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті японського виробника.
Пікап Toyota Hilux 2024 впізнається за новими фарами, решіткою радіатора і переднім бампером, причому їхній дизайн різниться, залежно від версії моделі. Крім того, відкидний задній борт кузова доповнили амортизаторами.
Салон Toyota Hilux 2024 не змінився, натомість розширено комплектацію пікапа. Тепер у всіх версіях є парктронік, а базовий гібрид отримав безключовий доступ і двозонний клімат-контроль. Топова версія моделі обзавелася бездротовою зарядкою для смартфонів.
Новий Toyota Hilux у різних країнах оснащують 2,7-літровою бензиновою шісткою на 160 к. с., а також турбодизелями об'ємом 2,4 л (150 к. с.) і 2,8 л (204 і 224 к. с.).
204-сильна версія доступна з 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Вона короткочасно додає 16 к. с. і знижує витрату пального до приблизно 7 л/100 км у змішаному циклі. А незабаром має з'явитися й електромобіль Toyota Hilux.
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