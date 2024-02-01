Розсекречено недорогий кросовер Chery з витратою 1,3 л на 100 км (фото)

Chery Fengyun T6 — недорогий гібридний кросовер завдовжки 4,5 метра. Він здатний проїхати 93 км на електротязі і витрачає 1,3 л на 100 км у змішаному циклі.

Гібридну лінійку Chery Fengyun поповнила нова модель T6. Кросовер презентують 30 березня і після цього він надійде в продаж за ціною від 120 000 до 150 000 юанів ($16 700 — 20 900). На сайті CarNewsChina з'явилися перші фото автомобіля.

Новий Chery Fengyun T6 — гібридна версія компактного 4,5-метрового кросовера Jaecoo 7, який незабаром з'явиться в Європі. Головна її відмінність від побратима — бензоелектрична силова установка від седана Fengyun A8.

Авто оснащене економічною гібридною установкою Фото: CarNewsChina

Бензинова 1,5-літрова турбочетвірка на 156 к. с. працює в парі з 204-сильним електромотором. Кросовер Chery здатний розвивати 180 км/год і витрачає 1,3 л/100 км у комбінованому циклі.

Акумуляторна батарея на 18,3 кВт∙год дає змогу плагін-гібриду проїхати 93 км в електричному режимі. Сумарний же запас ходу на електротязі та бензині — 1300 км. Зарядка батареї у швидкому режимі на 80% займає 19 хвилин.

У салоні встановлено портретний тачскрін Фото: CarNewsChina

Від Jaecoo 7 плагін-гібрид Chery Fengyun T6 відрізняється дизайном передньої частини з заглушкою на місці решітки радіатора. У салоні обох авто встановлено віртуальний щиток приладів і 14,8-дюймовий портретний тачскрін.

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