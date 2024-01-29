Китайський Land Rover: Chery представили екстремальний позашляховик за $30 500 (фото)

Новий Jetour JMK Traveller отримав позашляхову гуму, підніжки і багажник на даху. Автомобіль оснастили 261-сильним турбомотором і повним приводом.

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Новий Jetour Traveller отримав яскраву версію підвищеної прохідності JMK. Екстремальний позашляховик від підрозділу Chery випустять лімітованою серією з 3000 екземплярів, а його вартість складе 219 900 юанів ($30 500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Ззаду позашляховик нагадує Land Rover Defender Фото: Chery

Дизайн Jetour Traveller витриманий у стилістиці Land Rover Defender. У профіль і особливо ззаду китайська модель дуже схожа на британський позашляховик.

Версія JMK має брутальніший вигляд, ніж стандартна модель. У неї нова решітка радіатора, підніжки, багажник на даху і 20-дюймові диски з позашляховою гумою розміром 255/55 R20.

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У салоні Jetour Traveller замінено оздоблення. Комплектація позашляховика розширена і охоплює камери кругового огляду, підігрів і вентиляцію сидінь, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування і утримання в смузі.

У салоні змінено оздоблення Фото: Chery

Китайський позашляховик Jetour JMK Traveller доступний тільки з топовою 2,0-літровою 261-сильною турбочетвіркою, 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями і повним приводом. Середня витрата палива становить 10,9 л/100 км.

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