Електромобілі, кросовери та спорткари: визначено найкращі авто у світі за 2024 рік (фото)

У фінал конкурсу World Car of the Year вийшли 10 моделей 2024 року, причому 7 з них — кросовери. Серед них є як електромобілі та гібриди, так і бензинові моделі.

Оголошено фіналістів конкурсу World Car of the Year ("Всесвітній автомобіль року"). За перемогу поборються 10 моделей. Про це повідомляється на сайті премії.

Серед претендентів на звання авто року переважають кросовери — їх 7 із 10. У фінал вийшли як електромобілі та гібриди, так і бензинові моделі. Переможця назвуть у квітні.

Печатка BYD Фото: CarNewsChina Ford Bronco Фото: Ford Hyundai Kona Фото: Hyundai Hyundai Santa Fe Фото: Hyundai Kia EV9 Фото: Kia Mazda CX-90 Фото: Mazda Subaru Crosstrek Фото: Тарас Брязгунов Toyota Prius Фото: Toyota Volkswagen ID.7 Фото: Volkswagen Volvo EX30 Фото: Volvo

Фіналісти конкурсу World Car of the Year:

BYD Seal;

Ford Bronco;

Hyundai Kona;

Hyundai Santa Fe;

Kia EV9;

Mazda CX-90;

Subaru Crosstrek;

Toyota Prius;

Volkswagen ID.7;

Volvo EX30.

Крім того, названо фіналістів в окремих категоріях конкурсу. За звання найкращого міського авто поборються Abarth 500e, BYD Dolphin, Lexus LBX, Suzuki Fronx і Volvo EX30.

У категорії преміальних авто у фінал вийшли BMW 5 Series, Lexus LM, а також Mercedes E-Class, CLE і EQE SUV. Серед спортивних моделей найкращими стали BMW M2 і XM, Ferrari Purosangue, Hyundai Ioniq 5 N і Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid.

У сегменті електрокарів фіналістами стали BMW i5, Kia EV9, Mercedes EQE SUV, Volkswagen ID.7 і Volvo EX30. А на нагороду за найкращий дизайн претендують Ferrari Purosangue, Ford Bronco, Toyota Prius, Volvo EX30 і Zeekr X.

Конкурс World Car of the Year проводять з 2005 року. Найкращі авто у світі визначає журі зі 100 автожурналістів, які представляють 24 країни світу. Минулого року переможцем став Hyundai Ioniq 6.

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