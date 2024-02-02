Культовий американський спорткар з великим V8 виходить на європейський ринок (фото)

Новий Ford Mustang в Європі запропонують виключно з 5,0-літровим двигуном. Поряд зі стандартною моделлю буде доступний заряджений варіант Dark Horse.

Новий Ford Mustang дістався Європи. Знаменита спортивна модель продаватиметься за ціною від 59 300 до 74 300 євро. Подробиці європейської версії спорткара розкрили на офіційному сайті Ford.

Поряд з купе доступний кабріолет Фото: Ford

Настільки висока ціна Ford Mustang 2024 зумовлена, перш за все, тим, що на європейському ринку модель запропонують тільки у версіях з 5,0-літровим V8. Базової 2,3-літрової турбочетвірки EcoBoost у Старому світі не буде.

Заряджений Ford Mustang Dark Horse Фото: Ford

Через суворі еко-норми мотор дефорсували — його потужність становить 446 к. с. у стандартній версії та 453 к. с. — у зарядженому Dark Horse. Для порівняння: у США мотор розвиває 480 і 500 к. с., відповідно.

Спорткар доступний з 6-ступінчастою механічною або 10-ступінчастою автоматичною КПП. Базове оснащення охоплює 19-дюймові диски, гальма Brembo і самоблокувальний диференціал, а за доплату запропоновано адаптивні амортизатори.

У салоні встановлено два дисплеї Фото: Ford

Новий Ford Mustang доступний у кузовах седан і універсал, є і версії з правим розташуванням керма. Спорткар зберігає знайомий дизайн, але став агресивнішим на вигляд. У салоні на передній панелі встановили два дисплеї. Версія Dark Horse отримала обвіс, антикрило і крісла Recaro.

До слова, нещодавно в Україні з'явився електричний Ford Mustang Mach-E.

Також Фокус розповідав про новий Ford Explorer 2024.