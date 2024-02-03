Шість коліс і вантажний кузов: який вигляд має найнезвичайніший Suzuki Jimny (фото)

Компактний позашляховик Suzuki Jimny подовжено, а також отримав третю пару коліс і кузов. У салоні автомобіля поліпшено оздоблення.

У Великій Британії виконали вражаючий тюнінг Suzuki Jimny. Мініатюрний позашляховик перетворили на оригінальний шестиколісний пікап. Його фото з'явилися на сайті Reddit.

Ззаду з'явилися третя вісь і вантажний кузов Фото: Reddit

Suzuki Jimny 2019 року подовжений до приблизно 4 метрів, а також отримав вантажний кузов і третю вісь. Утім, задня пара коліс обертається "вхолосту", адже тяга на них не передається (колісна формула авто — 6Х4). Крім того, ззаду встановлено сталеві дуги та поворотний борт кузова з кріпленням для запасного колеса.

Салон Suzuki Jimny отримав дорожче оздоблення. А ось силовий агрегат позашляховика поки що стандартний — 1,5-літрова четвірка на 102 к. с., 4-ступінчаста автоматична КПП і трансмісія зі знижувальною передачею.

Ззаду встановлено сталеві дуги Фото: Reddit У салоні покращено оздоблення Фото: Reddit

Наразі власник має намір продати пікап Suzuki Jimny, оскільки у нього закінчилися кошти, і немає можливості завершити проєкт. У перспективі він планував оснастити авто, що стало важчим, потужнішим двигуном, а також змінити дизайн Suzuki Jimny у стилі Mercedes G-Class.

До слова, нещодавно дебютував новий шестиколісний "Гелендваген" потужністю 900 сил.

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