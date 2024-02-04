Виявлено дуже рідкісний і незвичайний спорткар BMW 90-х із пробігом 100 км (фото)

BMW Z1 — компактний кабріолет із нестандартними дверима з електроприводом. Загалом зібрано лише 8000 таких спорткарів.

У Парижі на аукціоні Artcurial продали BMW Z1 1990 року. За рідкісний спорткар віддали 98 000 євро. Про модель розповіли на сайті аукціонного дому.

Двері BMW Z1 опускаються вниз і ховаються в порозі кузова Фото: Artcurial

Звісно, BMW Z1 — раритетна модель, адже загалом із 1989 по 1990 роки випущено лише 8000 таких авто. Однак у цьому випадку висока ціна зумовлена тим, що перед нами — капсула часу. На одометрі спорткара висвічується пробіг у 104 км.

Випущено тільки 8000 BMW Z1 Фото: Artcurial

Цей BMW Z1 не експлуатувався та простояв понад 30 років у гаражі. Кабріолет має вигляд нового. Також збережено всі документи на авто й оригінальний набір інструментів. Також у авто знімний пластиковий дах — таку опцію отримали лише 500 BMW Z1.

Автомобіль непогано зберігся Фото: Artcurial

BMW Z1 — одна з найнестандартніших моделей за всю історію німецької марки. Фішка кабріолета — його двері, що опускаються в пороги за допомогою електроприводу. Кузов спорткара виконаний із легкого пластику.

Під капотом встановлена 170-сильна шістка Фото: Artcurial

Кабріолет BMW Z1 оснащений 2,5-літровою 170-сильною шісткою від моделі 3 Series. Із 5-ступінчастою механічною КПП він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,9 с і розвинути 225 км/год.

До слова, нещодавно за $100 000 пішов із молотка дуже рідкісний спортивний BMW 70-х років.

Також Фокус повідомляв, що вінтажне авто Ніколаса Кейджа продали за $605 000.