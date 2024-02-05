Альтернатива Passat: розсекречено флагманський електромобіль Volkswagen (фото)

Новий Volkswagen ID.7 S — великий п'ятиметровий аналог Tesla Model S. Електрокар оснастять 231-сильним мотором, а його запас ходу перевищить 600 км.

Електромобіль Volkswagen ID.7 незабаром отримає нову подовжену модифікацію S. Її мають презентувати навесні на автошоу в Пекіні, а поки що на сайті Autohome опублікували перші фото моделі.

Новий Volkswagen ID.7 S стане електричною альтернативою седану VW Passat B9. Виробництво моделі налагодять у Китаї на потужностях концерну SAIC.

Електрокар оснастять 231-сильним мотором Фото: autohome.com.cn

Volkswagen ID.7 S стане найбільшою моделлю в електричній лінійці марки і конкурентом Tesla Model S. Він на 65 мм довший за стандартну модель.

Розміри Volkswagen ID.7 S 2024:

довжина — 5026 мм;

ширина — 1864 мм;

висота — 1537 мм;

колісна база — 2966 мм;

маса — 2130 кг.

Версія S зовні відрізняється від стандартного Volkswagen ID.7. Фото: autohome.com.cn

Утім, збільшенням розмірів справа не обійшлася — змінено і дизайн Volkswagen ID.7 S. У авто інші фари, ліхтарі, передній і боковини, а віконна лінія стала рівнішою.

Салон Volkswagen ID.7 S не показали, але він не повинен змінитися. Електрокар отримає тоненький віртуальний щиток приладів і великий тачскрін.

Силова установка у Volkswagen ID.7 S своя, особлива. Він отримав 231-сильний електромотор тоді, як стандартний VW ID.7 доступний у версіях на 204 і 286 к. с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 155 км/год. Очікується, що електрокар отримає акумулятор на 82 кВт∙год, а його запас ходу перевищить 600 км.

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