Недорогі та маневрені: названо найкращі авто для водіїв-початківців (фото)
До рейтингу найкращих авто для водіїв-початківців потрапили міські моделі. Вони компактні, маневрені та економічні, а ще недорогі.
Вибір першого автомобіля — важливий крок для автомобіліста-початківця. Як правило, першими купують недорогі бюджетні моделі, на яких легко відточувати навички водіння і які не так шкода пошкодити. Британське видання Whatcar обрало найкращі авто для малодосвідчених водіїв.
До переліку потрапили компактні міські хетчбеки. На них легко маневрувати та паркуватися, а їхні мотори відносно малопотужні.
10 місце. Mazda 2
У Mazda 2 відмінна керованість і вдале компонування салону зі зручним водійським місцем. У авто непогана мультимедійна система і багате оснащення.
Плюси:
- економічні двигуни з "м'якою" гібридною установкою;
- продумана мультимедійна система;
- багата комплектація.
Мінуси:
- маленький багажник;
- слабка шумоізоляція;
- малопотужний базовий двигун.
9 місце. Opel Corsa
У Opel Corsa місткий багажник і багата комплектація. 1,2-літрові турбомотори тяговиті й економічні.
Плюси:
- економічні та тяговиті турбомотори;
- великий багажник;
- багате оснащення.
Мінуси:
- не найкраща мультимедійна система;
- низька ліквідність.
8 місце. Kia Picanto
Мініатюрний Kia Picanto створений для міста. Він непогано оснащений за свої гроші, а його 66-сильний мотор економічний (6 л/100 км) і дешевий в експлуатації.
Плюси:
- економічний двигун;
- непогана керованість;
- багате оснащення.
Мінуси:
- невелика потужність;
- жорстка підвіска;
- тісний салон.
7 місце. Peugeot 208
У Peugeot 208 комфортабельна підвіска і продуманий сучасний салон з якісним оздобленням. 1,2-літровий 100-сильний турбомотор тяговитий і економічний.
Плюси:
- економічний і тяговитий двигун;
- комфортабельна підвіска;
- якісне внутрішнє оздоблення.
Мінуси:
- нецікава керованість;
- не найкраща мультимедійна система.
6 місце. Volkswagen Polo
Volkswagen Polo — одна з найкращих моделей В-класу. У нього якісний салон, непогана комплектація у варіанті Life (особливо з безпеки), великий багажник і економічний 1,0-літровий турбомотор на 95 к. с.
Плюси:
- добре налаштована ходова;
- просторий салон.
Мінуси:
- бідна базова комплектація;
- слабкий базовий двигун.
5 місце. Dacia Sandero
Sandero — найпопулярніша компактна модель у Європі. Її головна перевага — невисока ціна. До того ж, хетчбек просторий і комфортабельний, а серед опцій є заводське ГБО.
Плюси:
- невисока ціна;
- комфортабельна підвіска;
- просторий салон.
Мінуси:
- небагате оснащення з безпеки;
- слабка шумоізоляція.
4 місце. Hyundai i10
Hyundai i10 невеликий, але вмістить чотирьох дорослих. У нього невисока витрата палива і комфортабельна підвіска.
Плюси:
- просторий для своїх розмірів;
- комфортабельний і тихий;
- багате базове оснащення.
Мінуси:
- невисокий рівень безпеки;
- слабкий базовий мотор;
- не найкраща роботизована КПП.
3 місце. SEAT Ibiza
SEAT Ibiza — компактна модель із захопливою керованістю. У неї відмінно налаштована ходова і економічний 1,0-літровий турбомотор на 95 к. с. з хорошою тягою.
Плюси:
- хороша керованість;
- місткий салон;
- тягові турбомотори.
Мінуси:
- слабка шумоізоляція;
- жорстка підвіска у версії FR.
2 місце. Skoda Fabia
Fabia — більш доступна альтернатива VW Polo на тій самій платформі. Це одна з найпросторіших моделей В-класу з великим багажником.
Плюси:
- великий багажник;
- просторий салон;
- енергоємна підвіска.
Мінуси:
- оздоблення салону;
- не найкраща мультимедіа.
1 місце. Renault Clio
Оновлений Renault Clio стильний, багато оснащений і комфортабельний. Його 1,0-літровий 90-сильний турбомотор витрачає лише 4,9 л/100 км.
Плюси:
- практичні салон і багажник;
- добре налаштована ходова;
Мінуси:
- тісний другий ряд;
- жорсткувата підвіска.
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