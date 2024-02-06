Недорогий седан Volkswagen Polo перетворили на оригінальний парадний кабріолет (фото)

Volkswagen Polo Sedan став оригінальним парадним кабріолетом. Автомобіль побудували для президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілви.

У нового Volkswagen Polo Sedan з'явилася незвичайна модифікація. Бюджетну модель В-класу переробили в нестандартний кабріолет. Про це повідомляється на офіційному сайті виробника.

У Volkswagen Polo зрізано дах Фото: Volkswagen

Тюнінг Volkswagen Polo виконали на бразильському підприємстві концерну в Сан-Паулу. Завод вирішив відвідати президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва і для нього побудували парадний кабріолет. Над проектом працювали 30 осіб протягом чотирьох місяців.

За основу взяли Volkswagen Virtus — саме під такою назвою в Бразилії випускають Polo в кузові седан. Автомобіль подовжили і зрізали його дах. Крім того, встановлено 18-дюймові диски.

Кабріолет побудували для президента Бразилії Фото: Volkswagen

Салон оздобили чорною шкірою і встановили поручень, щоб президент Бразилії міг їхати стоячи. Також довелося посилити жорсткість кузова і зменшити бензобак. Під капотом встановлено стандартний 1,4-літровий турбомотор потужністю 150 к. с.

Салон кабріолета оздоблений шкірою Фото: Volkswagen

Луїс Інасіу Лула да Сілва проїхався на кабріолеті Volkswagen Virtus територією заводу, а також залишив на капоті свій автограф. Найімовірніше, тепер автомобіль відправлять у музей.

До слова, єдиний серійний кабріолет Volkswagen знімуть з виробництва незабаром.

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