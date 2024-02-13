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Практичні та доступні: найкращі компактні кросовери 2024 року (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: Auto Express | Компактні кросовери користуються величезним попитом

У Великій Британії склали рейтинг найкращих компактних кросоверів для міста. У ТОП-10 потрапили моделі з просторим салоном і економічними двигунами.

Компактні кросовери — один з найпопулярніших сегментів авторинку. Вони невеликі, маневрені та економічні, але при цьому мають високий кліренс і просторі всередині. Британське видання Whatcar обрало найкращі компактні кросовери 2024 року.

10 місце. Audi Q2

Audi Q2
Фото: Audi

Кросовер Audi Q2 не найдешевший, але зате у нього якісний салон і продумана мультимедійна система.

Плюси:

  • якісний салон;
  • хороша керованість.
  • ліквідність.

Мінуси:

  • висока ціна;
  • жорсткувата їзда з 19-дюймовими дисками.

9 місце. Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross
Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Cross комфортабельний і непоганий в управлінні. Для своїх розмірів він просторий і має великий багажник.

Плюси:

  • просторий салон;
  • хороша керованість;
  • високий рівень безпеки.

Мінуси:

  • завищена ціна;
  • оздоблення гірше, ніж у інших Volkswagen.

8 місце. Skoda Kamiq

Skoda Kamiq
Фото: Skoda

У Skoda Kamiq місткий салон і великий багажник. Його турбомотори тяговиті й економічні.

Плюси:

  • просторі салон і багажник;
  • комфортабельна підвіска.

Мінуси:

  • небагате базове оснащення;
  • низька посадка.

7 місце. Volkswagen Taigo

Volkswagen Taigo
Фото: Volkswagen

Volkswagen Taigo — стильний побратим T-Cross з похилим купеподібним дахом. У нього напрочуд просторий другий ряд і багата комплектація. 1,0-літровий 95-сильний турбомотор економічний, а підвіска комфортабельна.

Плюси:

  • просторий салон;
  • комфортабельна підвіска;
  • дешевий в утриманні.

Мінуси:

  • нецікава керованість;
  • не найкраща якість оздоблення.

6 місце. Skoda Karoq

Skoda Karoq
Фото: Skoda

У Skoda Karoq просторий і продуманий салон, а також багате оснащення. 150-сильний турбомотор тяговитий і економічний. Енергоємна підвіска добре справляється з вибоїнами.

Плюси:

  • просторий і практичний салон;
  • добре налаштована підвіска.

Мінуси:

  • нецікава керованість.

5 місце. Range Rover Evoque

Range Rover Evoque
Фото: Land Rover

Range Rover Evoque приваблює якісним оздобленням салону, багатою комплектацією та високою посадкою. Можна вибирати бензинові, дизельні та гібридні модифікації.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • ліквідність.

Мінуси:

  • підвищена витрата палива;
  • ненадійність.

4 місце. Smart #1

Smart #1
Фото: Mercedes-Benz

Перший кросовер Smart відрізняється від інших моделей марки розмірами та потужністю. Топовий 428-сильний варіант стартує до сотні за 3,9 с. У нього невисока посадка, але практичний інтер'єр з якісним оздобленням.

Плюси:

  • якісний салон;
  • хороші динаміка і керованість.

Мінуси:

  • маленький багажник;
  • жорстка підвіска.

3 місце. Ford Puma

Ford Puma
Фото: Ford

У Ford Puma відмінна керованість і економічні 1,0-літрові турбомотори. Також варто відзначити великий багажник.

Плюси:

  • великий багажник;
  • економічні мотори;
  • хороша керованість.

Мінуси:

  • тісний другий ряд;
  • не найкраща оглядовість.

2 місце. Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc
Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc просторіший за молодшого брата T-Cross. У нього якісний салон, місткий багажник і зручне водійське місце. Кросовер економічний і має енергоємну підвіску.

Плюси:

  • комфортабельна їзда;
  • великий багажник;
  • висока посадка.

Мінуси:

  • не найкраща керованість;
  • висока ціна.

1 місце. Lexus LBX

Lexus LBX
Фото: Lexus

Новий Lexus LBX — преміальний кросовер за відносно невисокою ціною. Кросовер вирізняється якісним внутрішнім оздобленням і хорошою шумоізоляцією. У авто м'яка підвіска та економічна гібридна установка.

Плюси:

  • якісний салон;
  • економічність;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • тісний салон.

Раніше Фокус розповідав про найкращі автомобілі для водіїв-початківців.

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