Практичні та доступні: найкращі компактні кросовери 2024 року (фото)

У Великій Британії склали рейтинг найкращих компактних кросоверів для міста. У ТОП-10 потрапили моделі з просторим салоном і економічними двигунами.

Компактні кросовери — один з найпопулярніших сегментів авторинку. Вони невеликі, маневрені та економічні, але при цьому мають високий кліренс і просторі всередині. Британське видання Whatcar обрало найкращі компактні кросовери 2024 року.

10 місце. Audi Q2

Audi Q2 Фото: Audi

Кросовер Audi Q2 не найдешевший, але зате у нього якісний салон і продумана мультимедійна система.

Плюси:

якісний салон;

хороша керованість.

ліквідність.

Мінуси:

висока ціна;

жорсткувата їзда з 19-дюймовими дисками.

9 місце. Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Cross комфортабельний і непоганий в управлінні. Для своїх розмірів він просторий і має великий багажник.

Плюси:

просторий салон;

хороша керованість;

високий рівень безпеки.

Мінуси:

завищена ціна;

оздоблення гірше, ніж у інших Volkswagen.

8 місце. Skoda Kamiq

Skoda Kamiq Фото: Skoda

У Skoda Kamiq місткий салон і великий багажник. Його турбомотори тяговиті й економічні.

Плюси:

просторі салон і багажник;

комфортабельна підвіска.

Мінуси:

небагате базове оснащення;

низька посадка.

7 місце. Volkswagen Taigo

Volkswagen Taigo Фото: Volkswagen

Volkswagen Taigo — стильний побратим T-Cross з похилим купеподібним дахом. У нього напрочуд просторий другий ряд і багата комплектація. 1,0-літровий 95-сильний турбомотор економічний, а підвіска комфортабельна.

Плюси:

просторий салон;

комфортабельна підвіска;

дешевий в утриманні.

Мінуси:

нецікава керованість;

не найкраща якість оздоблення.

6 місце. Skoda Karoq

Skoda Karoq Фото: Skoda

У Skoda Karoq просторий і продуманий салон, а також багате оснащення. 150-сильний турбомотор тяговитий і економічний. Енергоємна підвіска добре справляється з вибоїнами.

Плюси:

просторий і практичний салон;

добре налаштована підвіска.

Мінуси:

нецікава керованість.

5 місце. Range Rover Evoque

Range Rover Evoque Фото: Land Rover

Range Rover Evoque приваблює якісним оздобленням салону, багатою комплектацією та високою посадкою. Можна вибирати бензинові, дизельні та гібридні модифікації.

Плюси:

багате оснащення;

ліквідність.

Мінуси:

підвищена витрата палива;

ненадійність.

4 місце. Smart #1

Smart #1 Фото: Mercedes-Benz

Перший кросовер Smart відрізняється від інших моделей марки розмірами та потужністю. Топовий 428-сильний варіант стартує до сотні за 3,9 с. У нього невисока посадка, але практичний інтер'єр з якісним оздобленням.

Плюси:

якісний салон;

хороші динаміка і керованість.

Мінуси:

маленький багажник;

жорстка підвіска.

3 місце. Ford Puma

Ford Puma Фото: Ford

У Ford Puma відмінна керованість і економічні 1,0-літрові турбомотори. Також варто відзначити великий багажник.

Плюси:

великий багажник;

економічні мотори;

хороша керованість.

Мінуси:

тісний другий ряд;

не найкраща оглядовість.

2 місце. Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc просторіший за молодшого брата T-Cross. У нього якісний салон, місткий багажник і зручне водійське місце. Кросовер економічний і має енергоємну підвіску.

Плюси:

комфортабельна їзда;

великий багажник;

висока посадка.

Мінуси:

не найкраща керованість;

висока ціна.

1 місце. Lexus LBX

Lexus LBX Фото: Lexus

Новий Lexus LBX — преміальний кросовер за відносно невисокою ціною. Кросовер вирізняється якісним внутрішнім оздобленням і хорошою шумоізоляцією. У авто м'яка підвіска та економічна гібридна установка.

Плюси:

якісний салон;

економічність;

багате оснащення.

Мінуси:

тісний салон.

Раніше Фокус розповідав про найкращі автомобілі для водіїв-початківців.

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