Стильний флагман: стартував продаж доступного конкурента BMW X4 від Renault (фото)

Renault Rafale — 4,7-метровий купе-кросовер із виразним дизайном і великим багажником. Модель буде доступна в гібридних версіях потужністю до 300 сил.

На європейський ринок виходить новий Renault Rafale. Купе-кросовер став найдорожчою позашляховою моделлю французької марки — його ціна стартує з 45 000 євро. Про це повідомляє сайт L'Argus.

У автомобіля похилий купеподібний дах Фото: Renault

Новий Renault Rafale — 4,7-метровий купе-кросовер з похилим купеподібним дахом і високою віконною лінією. Модель стане доступнішою альтернативою BMW X4 і Mercedes GLC Coupe, а основним її конкурентом називають Peugeot 408 (хоча він дешевший).

Кросовер побудований на платформі Renault Austral і спорідненість із цією моделлю проглядається в салоні — у неї запозичили віртуальну панель приладів, великий портретний тачскрін і проекцію на лобове скло. У всіх Renault Rafale спортивні сидіння. Об'єм багажника — 530 л.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Renault

Базова комплектація Renault Rafale 2024 включає 20-дюймові диски, адаптивні діодні фари, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль і камеру заднього виду.

Версія Esprit Alpine (від 49 000 євро) додає чорний глянцевий декор, електропривод дверей багажника, підігрів сидінь і керовані задні колеса.

Об'єм багажника становить 530 л Фото: Renault

Поки що кросовер Renault Rafale доступний тільки з переднім приводом і 200-сильною гібридною установкою з 1,2-літровим турбодвигуном і електромотором. Дещо пізніше з'явиться повнопривідний плагін-гібрид потужністю близько 300 сил.

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