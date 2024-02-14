На День Валентина випустили найрозкішніший "Гелендваген" зі сріблом і діамантами (фото)

Mercedes G-Class отримав дороге оздоблення салону шкірою Nappa та справжніми діамантами. Брелок до авто інкрустований сріблом.

До Дня святого Валентина створили особливу лімітовану версію Mercedes-Benz G500 Stronger than diamonds edition. Випустять тільки 300 таких позашляховиків вартістю 175 000 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Mercedes.

Спецверсію моделі випустили до Дня Валентина Фото: Mercedes-Benz

Настільки висока ціна "Гелендвагена" зумовлена особливим оздобленням авто з використанням дорогоцінних матеріалів. Зокрема, кнопки блокування дверей інкрустовані 25-каратними діамантами, а брелок декорували сріблом.

Кнопки блокування дверей прикрасили 25-каратними діамантами Фото: Mercedes-Benz Брелок до авто декорований сріблом Фото: Mercedes-Benz

Салон "Гелендвагена" оздоблений дорогою шкірою Nappa з контрастним прострочуванням і м'якими килимками. На додачу, з'явилися металеві накладки на порогах із зображенням діамантів і додаткове підсвічування дверних ручок. Також позашляховик має особливий перламутровий колір Rosewood grey magno.

Пороги прикрасили металевими накладками Фото: Mercedes-Benz

З технічної точки зору — жодних відмінностей від стандартного Mercedes G500. Позашляховик оснащений 4,0-літровим турбованим V8 на 422 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і розвинути 210 км/год. До речі, це одна з останніх версій "Гелендвагена" з цим мотором, адже після оновлення V8 у лінійці залишиться тільки у зарядженого G63 AMG.

До слова, раніше був представлений незвичайний кабріолет Mercedes G-Class — його випустять лімітованою серією.

Також Фокус розповідав про новий електричний "Гелендваген".