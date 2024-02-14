Презентовано новий Nissan Juke 2024: як змінився компактний кросовер (фото)

Nissan Juke 2024 зберіг знайомий дизайн, але став сучаснішим у салоні. Кросовер випускають у бензиновій і гібридній модифікаціях.

Новий Nissan Juke офіційно представлений. Компактний кросовер пройшов планове оновлення і вже надійшов у виробництво на підприємстві в Сандерленді (Велика Британія). Про авто розповіли на офіційному сайті Nissan.

Модель доступна в бензиновій і гібридній версіях Фото: Nissan

Кросовер Nissan Juke 2024 практично не змінився зовні — його видають нові колісні диски (діаметром до 19 дюймів). Також розширено палітру кольорів кузова, причому моделі повернули жовте забарвлення, яке було популярним на Nissan Juke першого покоління. А в новій топовій версії N-Sport кросовер може бути двоколірним — з чорними колесами, решіткою радіатора, дахом і дзеркалами.

Nissan Juke отримав віртуальний щиток приладів Фото: Nissan

Основні зміни відбулися в салоні Nissan Juke 2024. Кросовер отримав віртуальний щиток приладів і збільшений 12,3-дюймовий тачскрін. Також з'явилися бездротова зарядка для смартфонів і додаткові USB-роз'єми. Матеріали внутрішнього оздоблення поліпшені і встановлені більш комфортабельні передні сидіння.

Кросовер Nissan Juke, як і раніше, пропонуватимуть з 1,0-літровим 117-сильним бензиновим турбомотором і гібридною установкою потужністю 143 к. с. з 1,6-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. У нинішньому році новий Nissan Juke очікується і в Україні.

Раніше Фокус розповідав про Nissan Juke наступного покоління. Він стане електромобілем.

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