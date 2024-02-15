Броня, тепловізор і 1000 сил: представлено найнеймовірніший суперкар у світі (фото)
Rezvani Beast — перший у світі серійний бройований суперкар. Автомобіль оснащений 1000-сильним V8 твін-турбо і стартує до 100 км/год за 2,5 с.
Американська компанія Rezvani презентувала свою нову модель Beast. Нетиповий суперкар надходить у продаж за ціною від 485 000 доларів. Про авто розповіли на сайті виробника.
Новий Rezvani Beast побудований на базі Chevrolet Corvette C8, але кардинально перероблений. Він віддалено нагадує модель-донор за дизайном, хоча в зовнішньому вигляді стало більше рубаних поверхонь. До того ж, усі кузовні панелі нові та виконані з карбону, що знизило масу авто до 1340 кг.
У Rezvani Beast виражений "ніс", тоненькі фари і ліхтарі. Двері суперкара піднімаються вгору.
У салоні спорідненість із Corvette найбільше помітна, проте змінена центральна консоль, а кермо зрізане зверху. Проте найбільше вражають опції для авто.
Зокрема, Rezvani Beast — перший у світі серійний суперкар із бронею. Її пропонують разом із куленепробивним склом за доплату в $55 000.
А за $45 000 доступний пакет 007, що охоплює тепловізор, протигази, електрошокери в дверних ручках, захист від електромагнітного імпульсу і розпилювач перцевого газу. Крім того, такий суперкар оснащений сиреною, проблисковими маячками і гучномовцем.
6,2-літровий V8 Corvette доповнили двома турбінами, що збільшило його віддачу до 1000 к. с. і 1190 Нм. Характеристики розкрили тільки для стандартної версії Rezvani Beast: вона розганяється до 100 км/год за 2,5 с і долає ¼ милі (402 м) за 9,6 с. Броньований варіант важчий і, відповідно, повільніший.
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