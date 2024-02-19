На європейський ринок виходить недорогий китайський електрокросовер Dongfeng (фото)

Електромобіль Dongfeng Seres 3 — бюджетний 4,4-метровий кросовер зі 163-сильним мотором. Запас ходу складає 330 км.

Китайський концерн Dongfeng виходить на ринок Європи. Продавати збираються електромобілі бренду Seres. Першим стане електрокросовер Seres 3, який починають продавати у Великій Британії за ціною від 29 995 фунтів стерлінгів ($37 800). Про це повідомляє сайт Carscoops.

Запас ходу електрокара складає 330 км Фото: Dongfeng

Новий Dongfeng Seres 3 — компактний 4,4-метровий кросовер С-класу. У авто стриманий дизайн з розширеними крилами і вигнутою віконною лінією. Модель нещодавно пройшла оновлення і втратила радіаторну решітку. Усі Seres 3 для Європи обладнані світлодіодними фарами та 18-дюймовими дисками.

У салоні встановлені віртуальний щиток приладів і 10,25-дюймовий тачскрін. Базова комплектація включає безключовий доступ, кондиціонер, камеру і парктронік. Топовий варіант додає панорамний дах, клімат-контроль, підігрів сидінь і бездротову зарядку для смартфонів.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Dongfeng

Китайський електромобіль Dongfeng Seres 3 обладнаний 163-сильним мотором і здатний розігнатися до 100 км/год за 8,9 с та розвинути 155 км/год.

Акумуляторна батарея на 54 кВт∙год забезпечує запас ходу в 330 км. Швидка її зарядка на 80% займає 30 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що Dongfeng випустив електрокар з дверима в стилі Lamborghini.

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