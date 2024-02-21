В Україні з'явився доступний французький електромобіль із запасом ходу понад 400 км (фото)

Новий Citroen e-C4 обладнаний 156-сильним мотором і може подолати до 420 км без підзарядки. Недорогий електрокар запропонований у багатій комплектації.

Палітру версій Citroen C4 в Україні розширено. На ринок вийшов електромобіль Citroen e-C4. Про це повідомляється на офіційному сайті українського представництва бренду.

Запас ходу електромобіля складає 420 км Фото: Stellantis

Новий Citroen e-C4 2024 модельного року обладнаний електромотором на 156 к. с. та 260 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 9,2 с, а його максимальна швидкість обмежена на 150 км/год.

З акумуляторною батареєю на 54 кВт∙год запас ходу складає 420 км. Її зарядка у швидкому режимі постійним струмом на 80% займає півгодини, а змінним (від пристрою Wallbox) – близько 5 годин.

Як і всі Citroen C4, електромобіль отримав підвіску з технологією PHC (Progressive Hydraulic Cushions) — гідравлічними упорами амортизаторів, які забезпечують м'якість та плавність їзди.

Електрокар багато оснащений Фото: Stellantis

Електромобіль Citroen e-C4 в Україні буде доступний в одній багато оснащеній версії Shine (від 1 285 800 гривень). Вона отримала адаптивні діодні фари, клімат-контроль, круїз-контроль, проекційний дисплей, камеру, датчики світла й дощу, навігацію з 10-дюймовим дисплеєм, підігрів усіх сидінь та керма, а також набір систем безпеки.

Раніше Фокус розповідав, що у Києві сфотографували розкішний електровен від Geely та Volvo.

Також ми писали, що в Україні зявиться новий електромобіль Kia EV6.