Раритети на $7 мільйонів: на аукціон виставлена велика колекція ретроавто (фото)
У колекції зібрані вінтажні Mercedes, Bugatti, Rolls-Royce та Delahaye. Вартість деяких автомобілів перевищує мільйон доларів.
У США на аукціон Broad Arrow виставили колекцію старовинних автомобілів. З молотка підуть 16 моделей, виготовлених з 1920 по 1974 рік. Їх подробиці розкрили на сайті аукціону.
Ретроавто зібрав колекціонер із Південної Кароліни Грегорі Нек. Загальна вартість автомобілів перевищує 7 мільйонів доларів. Більшість машин виготовлені у першій половині ХХ століття.
Найдорожчим у колекції є Delahaye 135 MS 1938 року з елегантним кузовом від ательє Figoni et Falaschi. Його оцінили в 1,3-1,6 мільйона доларів.
Цінним є і кабріолет Mercedes 540K 1938 року, збудований спеціально для олімпійського чемпіона зі Швеції Макса Гумпеля. Орієнтовна вартість 195-сильного спортивного авто складає $1,25-1,45 мільйона.
Понад мільйон доларів коштують розкішний кабріолет Bugatti Type 46 1929 року та рідкісний фаетон Isotta-Fraschini Tipo 8A 1927 року з 7,3-літровою 145-сильною вісімкою.
Крім того, продаються пара розкішних кабріолетів Rolls-Royce Phantom, вінтажні Chrysler, Lincoln і Stutz. Є навіть пара бюджетних Ford T 1920-х років. Найновішим авто в колекції є позашляховик Volkswagen Type 181 1974 року.
До речі, нещодавно на аукціон у США виставили потужне спортивне авто Джо Байдена.
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