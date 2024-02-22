Раритети на $7 мільйонів: на аукціон виставлена велика колекція ретроавто (фото)

У колекції зібрані вінтажні Mercedes, Bugatti, Rolls-Royce та Delahaye. Вартість деяких автомобілів перевищує мільйон доларів.

У США на аукціон Broad Arrow виставили колекцію старовинних автомобілів. З молотка підуть 16 моделей, виготовлених з 1920 по 1974 рік. Їх подробиці розкрили на сайті аукціону.

Delahaye 135 MS 1938 року

Ретроавто зібрав колекціонер із Південної Кароліни Грегорі Нек. Загальна вартість автомобілів перевищує 7 мільйонів доларів. Більшість машин виготовлені у першій половині ХХ століття.

Найдорожчим у колекції є Delahaye 135 MS 1938 року з елегантним кузовом від ательє Figoni et Falaschi. Його оцінили в 1,3-1,6 мільйона доларів.

Bugatti Type 46 1929 року

Цінним є і кабріолет Mercedes 540K 1938 року, збудований спеціально для олімпійського чемпіона зі Швеції Макса Гумпеля. Орієнтовна вартість 195-сильного спортивного авто складає $1,25-1,45 мільйона.

Понад мільйон доларів коштують розкішний кабріолет Bugatti Type 46 1929 року та рідкісний фаетон Isotta-Fraschini Tipo 8A 1927 року з 7,3-літровою 145-сильною вісімкою.

Mercedes 540K 1938 року Isotta-Fraschini Tipo 8A 1927 року Rolls-Royce Phantom II 1931 року Rolls-Royce Phantom I 1929 року Stutz Bearcat 1920 року Ford T 1920 року Chrysler Town and Country 1948 року Volkswagen Type 181 1974 року

Крім того, продаються пара розкішних кабріолетів Rolls-Royce Phantom, вінтажні Chrysler, Lincoln і Stutz. Є навіть пара бюджетних Ford T 1920-х років. Найновішим авто в колекції є позашляховик Volkswagen Type 181 1974 року.

До речі, нещодавно на аукціон у США виставили потужне спортивне авто Джо Байдена.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде 70-річний спорткар, створений українцем.