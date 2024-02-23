Повернення ралійної легенди: в Італії відродили знаменитий спорткар 80-х (відео)

Спорткар Kimera EVO38 нагадує ралійну Lancia 037, проте виготовлений із сучасних компонентів. Його кузов карбоновий, а потужність 2,2-літрового турбодвигуна складає 600 сил.

Італійська компанія Kimera презентувала модель EVO38. Спорткар є сучасною версією знаменитої Lancia 037, яка виграла чемпіонат світу з ралі в 1982 році. Про авто розповіли на сайті виробника.

Спорткар обладнали сучасними діодними фарами

Як і оригінальна Lancia 037, сучасна Kimera EVO38 збудована на базі Lancia Beta, проте від неї лишилася лише рама. Усі кузовні панелі виконані з карбону, тому спорткар важить усього 1100 кг.

Дизайн виконаний в стилістиці Lancia 037, проте вийшов більш граненим. У купе довгий капот, розширені крила й великий загострений спойлер. Є і сучасні риси на кшталт діодних фар і ліхтарів чи 19-дюймових дисків.

Ззаду встановлений величезний спойлер

Середньомоторне купе Kimera EVO38 обладнане 2,2-літровою бензиновою турбочетвіркою потужністю близько 600 к. с. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає менш, ніж 4 секунди.

На відміну від оригінальної Lancia 037, сучасна версія є повнопривідною. Вона отримала електронний диференціал, регульовані амортизатори Öhlins і карбоново-керамічні гальма Brembo.

Усього випустять лише 38 таких спорткарів. Ціна Kimera EVO38 складе 500 000 фунтів стерлінгів ($633 000).

До слова, недавно Lancia презентувала першу нову модель за останні 13 років і це компактний конкурент Mini.

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