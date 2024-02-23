Розсекречено недорогий корейський кросовер із виразним дизайном (відео)

Кросовер KG Mobility J120 стане найяскравішою моделлю корейського бренду. Модель може отримати бензинові, гібридні та електричні мотори.

Південнокорейська компанія KG Mobility (раніше відома як SsangYong) готує нову модель. Кросовер із робочим позначенням J120 показали у відеороликах, які опублікували на офіційному Youtube-каналі автовиробника.

У салоні встановлені два дисплеї Фото: скриншот / YouTube

Новий KG Mobility J120 створений на базі 4,7-метрової моделі Torres, проте вирізняється яскравішим дизайном. У нього вища віконна лінія, товсті задні стійки даху з великим кутом нахилу й розширені крила.

Крім того, кросовер отримав тоненькі фари, з’єднані діодною смугою. Ззаду замінені ліхтарі. У салоні KG Mobility J120 встановлені два великих дисплеї, а кермо скошене знизу.

Характеристики кросовера не розкривають. Споріднений KG Mobility Torres пропонують з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою потужністю 170 к. с. та 204-сильною електричною установкою. Скоріше за все, J120 отримає один із цих моторів, хоча не виключено, що запропонують і гібридну версію нової моделі.

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