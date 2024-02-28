У лідерах — електрокар: найпопулярніші авто у світі за 2023 рік (фото)

Найбільшим попитом у 2023 році користувалися кросовери та пікапи. Уперше в історії лідером на світовому авторинку став електромобіль.

За 2023 рік у світі продано понад 86 мільйонів нових легкових автомобілів. Це на 8,9% більше, аніж у 2022 році. Таку статистику наводить сайт focus2move.

Лідери ринку серед брендів залишилися незмінними. Перше місце зберігає за собою Toyota з 9,07 млн проданими авто, а друге – Volkswagen (5,1 млн авто). Найбільше зростання продемонстрував BYD – 48,8%.

Електрокросовер Tesla Model Y став найпопулярнішим авто у світі Фото: Tesla

ТОП-10 найпопулярніших автобрендів у світі за 2023 рік:

Toyota – 9,07 млн проданих авто (+4,1%). Volkswagen – 5,1 млн (+7,0%). Honda – 3,9 млн (+3,7%). Hyundai – 3,8 млн (+5,5%). Ford – 3,7 млн (+4,4%). Nissan – 3,3 млн (+8,5%). Chevrolet – 3,29 млн (+2,2%). Kia – 3,0 млн (+2,2%). BYD – 2,6 млн (+48,8%). Mercedes-Benz – 2,2 млн (+0,6%).

А от серед моделей на глобальному ринку — новий лідер, причому вперше в історії ним став електрокар. Tesla Model Y знайшла 1,23 млн покупців і обігнала багаторічного лідера Toyota Corolla (1,07 млн авто). Третім став кросовер Toyota RAV4 (1,01 млн шт.). У ТОП-10 переважають кросовери та пікапи.

Toyota Corollaуперше за довгі роки втратила лідерство на глобальному ринку Фото: Toyota

Найпопулярніші авто у світі за 2023 рік:

Tesla Model Y. Toyota Corolla. Toyota RAV4. Ford F-Series. Honda CR-V. Toyota Camry. Hyundai Tucson. Chevrolet Silverado. Toyota Hilux. Ram pick-up.

До речі, електромобіль Tesla Model Y став лідером 2023 року і на європейському ринку.

Також Фокус повідомляв, що європейські автовиробники можуть об'єднатися проти Tesla.