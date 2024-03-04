Раритети посеред поля: виявлено покинуту колекцію культових американських авто (відео)

У колекції зібрані вінтажні Dodge і Plymouth 60-х років. Серед них є раритетні заряджені моделі з великими 7,2-літровими V8.

У США знайшли кладовище рідкісних ретроавто. Знамениті споркари 60-х років не одне десятиліття ржавіли просто посеред поля в Техасі. Про них розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер Денніс Коллінз.

На звалищі зібрані сім спортивних моделей концерну Chrysler, випущених із 1964 по 1969 рік. Машини покриті іржею, а деякі з них лишилися без двигунів. Наразі невідомо, чому раритетні авто покинули під відкритим небом.

Plymouth Road Runner Dodge Charger Plymouth GTX Dodge 440

Найбільш рідкісним у колекції є Plymouth GTX 1969 року із великим 7,2-літровим V8 потужністю 375 к. с. Усього випустили 13,8 тис. таких купе, здатних розганятися до 100 км/год за 6,5 с.

Також цінними вважаються Dodge Charger 1968 року та два Plymouth Road Runner 1969 року. Усі вони обладнані 6,3-літровою 335-сильною вісімкою.

Крім того, на звалищі виявили Dodge 440 1964 року, седан Dodge Coronet 1967 року та 7,2-літровий Plymouth Satellite 1968 року.

Тепер вінтажні автомобілі почнуть нове життя. Усіх їх уже відправили на реставрацію та згодом знайдуть їм нових власників.

До речі, недавно в США знайшли на звалищі дуже рідкісний універсал Cadillac 1959 року.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили іржавий суперкар Ferrari.