У Китаї презентували розкішного суперника Tesla із запасом ходу 800 км (фото)

Новий Hongqi EH7 — великий преміальний седан із обтічним дизайном. Електрокар запропонують у версіях потужністю до 619 к. с. із запасом ходу до 800 км.

Оприлюднені офіційні фото Hongqi EH7. Електромобіль від преміального підрозділу концерну FAW надійде в продаж у Китаї найближчим часом. Про це повідомляє сайт Autohome.

Hongqi EH7 вирізняється обтічним дизайном

Новий Hongqi EH7 – серійна версія минулорічного концепткара Е001. Електромобіль кине виклик Tesla Model S та Mercedes EQS.

Дизайн Hongqi EH7 2024 виконаний у новому фірмовому стилі марки. Седан вирізняється оттічним дизайном із вираженим "носом", високою віконною лінією та великими кутами нахилу стійок даху. Фарі й ліхтарі виконані Г-подібними.

Кришка багажника доповнена електроприводом

Розміри Hongqi EH7 2024:

довжина – 4980 мм;

ширина – 1915 мм;

висота – 1490 мм;

колісна база – 3000 мм.

На передній панелі встановлено два дисплеї

У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї, також дані проєктуються на лобове скло. Комплектація включає голосове управління, дві бездротові зарядки для смартфонів, електроприводи сидінь і кришки багажника.

На центральній консолі встановлено дві бездротові зарядки для смартфонів

Електромобіль Hongqi EH7 пропонуватимуть у задньопривідній 344-сильній та повнопривідній 619-сильній модифікаціях. У останньому випадку розгін до сотні займає 3,9 с. Будуть доступні версії із запасом ходу 600 і 800 км.

До речі, розкішні китайські електромобілі Hongqi вже з’явилися і в Україні.

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