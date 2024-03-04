Унікальну колекцію одного з найбільших автомузеїв розпродають на аукціоні (фото)
Після закриття автомузею Пітера Мулліна його колекцію потроху розпродають. Із молотка пішли вінтажні Bugatti, рідкісні Delage і Voisin, а також ексклюзивні Citroen.
У США закрився один із найкращих автомузеїв у світі. Його експонати почали розпродавати, і частина з них пішла з молотка на аукціоні Gooding&Company. Про це повідомляється на його сайті.
Музей автомобілів у Каліфорнії створив у 2010 році мільярдер Пітер Муллін. Упродовж кількох десятиліть він збирав автомобілі та вирішив зробити свою разючу колекцію доступною для всіх.
У вересні 2023 року Пітера Мулліна не стало, а вже 10 лютого його спадкоємці вирішили закрити музей і почали розпродавати автомобілі. На аукціон Gooding&Company виставили 20 машин загальною вартістю майже 4 мільйони доларів.
Переважна більшість авто — французького виробництва. Найдорожчими виявилися гоночні Bugatti Type 35C 1925 року ($525 000) і Delage D6 Gran Prix 1946 року ($490 000).
По 350 000 доларів віддали за розкішний седан Bugatti Type 49 1931 року й елегантний кабріолет Delahaye 135 MS 1948 року. А в $320 000 обійшлася копія гоночного Hispano-Suiza Alfonso XIII 1911 року.
Із молотка пішли одразу чотири раритетні версії Citroen DS із ексклюзивними кузовами від ательє Chapron. Ці автомобілі виготовлялися накладами в кілька десятків одиниць, тому не дивно, що купе продали за 125—190 тис. доларів, а седан — за $185 000.
Серед інших лотів — рідкісні авто від авіаційної компанії Voisin, виготовлені в 30-х роках. Найстаршим же став Richard Brasier Type D 1905 року. Всі старовинні авто відреставровані та на ходу.
До речі, недавно на аукціон виставили рідкісний 70-річний спорткар від українського дизайнера.
Також Фокус повідомляв, що на продаж за $600 000 виставили унікальний Ford 1963 року.