Унікальну колекцію одного з найбільших автомузеїв розпродають на аукціоні (фото)

Після закриття автомузею Пітера Мулліна його колекцію потроху розпродають. Із молотка пішли вінтажні Bugatti, рідкісні Delage і Voisin, а також ексклюзивні Citroen.

У США закрився один із найкращих автомузеїв у світі. Його експонати почали розпродавати, і частина з них пішла з молотка на аукціоні Gooding&Company. Про це повідомляється на його сайті.

Музей автомобілів у Каліфорнії створив у 2010 році мільярдер Пітер Муллін. Упродовж кількох десятиліть він збирав автомобілі та вирішив зробити свою разючу колекцію доступною для всіх.

Bugatti Type 35C 1925 року продали за $525 000 Фото: GOODING&COMPANY

У вересні 2023 року Пітера Мулліна не стало, а вже 10 лютого його спадкоємці вирішили закрити музей і почали розпродавати автомобілі. На аукціон Gooding&Company виставили 20 машин загальною вартістю майже 4 мільйони доларів.

Переважна більшість авто — французького виробництва. Найдорожчими виявилися гоночні Bugatti Type 35C 1925 року ($525 000) і Delage D6 Gran Prix 1946 року ($490 000).

По 350 000 доларів віддали за розкішний седан Bugatti Type 49 1931 року й елегантний кабріолет Delahaye 135 MS 1948 року. А в $320 000 обійшлася копія гоночного Hispano-Suiza Alfonso XIII 1911 року.

Delage D6 Gran Prix 1946 року Bugatti Type 49 1931 року Delahaye 135 MS 1948 року Копія Hispano-Suiza Alfonso XIII 1911 року Citroen DS19 Le Dandy 1963 року Citroen DS Chapron Majesty 1965 року Voisin C28 1935 року Richard Brasier Type D 1905 року

Із молотка пішли одразу чотири раритетні версії Citroen DS із ексклюзивними кузовами від ательє Chapron. Ці автомобілі виготовлялися накладами в кілька десятків одиниць, тому не дивно, що купе продали за 125—190 тис. доларів, а седан — за $185 000.

Серед інших лотів — рідкісні авто від авіаційної компанії Voisin, виготовлені в 30-х роках. Найстаршим же став Richard Brasier Type D 1905 року. Всі старовинні авто відреставровані та на ходу.

До речі, недавно на аукціон виставили рідкісний 70-річний спорткар від українського дизайнера.

Також Фокус повідомляв, що на продаж за $600 000 виставили унікальний Ford 1963 року.