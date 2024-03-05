Дуже брудний раритет: культовий спорткар Mercedes помили вперше за 20 років (відео)

Mercedes SL 1978 року покрився шаром бруду й пилу, проте непогано зберігся. Його кузов та салон у чудовому стані, тому не потребують реставрації.

У США повернули до життя Mercedes-Benz SL 1978 року. Знаменитий вінтажний кабріолет понад 20 років простояв занедбаним у гаражі. Йому присвятили відео на Youtube-каналі WD Detailing.

Кабріолет непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Цей Mercedes 450 SL – частина колекції авто жителя Далласа, яка також включає вінтажні американські моделі. За машинами ніхто не доглядав, тому вони покрилися товстим шаром пилу та бруду.

Коли Mercedes SL відмили, то виявилося, що його стан не такий уже й поганий. Кузов кабріолета не заіржавів, хромовані деталі у порядку, а м’який складний дах не пошкоджений. Салон також добре зберігся – шкіра має чудовий вигляд.

Шкіряний салон Mercedes SL у чудовому стані Фото: скриншот / YouTube

Двигун Mercedes 450 SL також у непоганому стані, проте його не завели, адже власник не знайшов ключа від авто. Тепер кабріолет пройде технічне обслуговування і буде готовий до експлуатації.

Такий Mercedes 450 SL випускали з 1971 по 1980 рік. Кабріолет обладнано 4,5-літровим інжекторним V8 на 217 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 9,3 с і розвинути 210 км/год.

До речі, недавно на аукціоні за 11 мільйонів доларів продали старовинний Mercedes 1903 року. Він 121 рік зберігався у одній родині.

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