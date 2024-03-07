У ДТП розбили рідкісний колекційний суперкар Ferrari за $4 мільйони (фото)

Ferrari Enzo — рідкісна модель, створена за участі Міхаеля Шумахера. Виготовлено лише 399 таких купе із 660-сильним V12, і зараз вони дуже цінуються коллекціонерами.

У Німеччині попав у аварію знаменитий суперкар Ferrari Enzo. Раритетне авто отримало серйозні пошкодження. Про це повідомляється на сайті пожежної служби Мюнхена.

ДТП сталося на автобані А99 на околиці Мюнхена. Із невідомих причин Ferrari Enzo втратив керованість на великій швидкості, його занесло і він врізався у відбійник, який розділяє смуги руху.

У ДТП постраждали три особи

Після удару суперкар Ferrari певний час продовжував рух і його уламки розсипалися на відстані в 200 метрів. Ними було пошкоджено інше авто. Крім того, із Ferrari на дорогу вилився бензин.

У ДТП постраждало три людини, одну з них довелося госпіталізувати. Ferrari Enzo зазнав суттєвих пошкоджень – у нього фактично відсутня передня частина, а в салоні спрацювали подушки безпеки. Розбитий суперкар із карбоновим кузовом буде недешевим у ремонті.

Суперкар Ferrari Enzo – дуже рідкісна модель, випущена накладом у 399 екземплярів. Зараз вартість суперкара сягає 4 мільйонів доларів.

Виготовлено лише 399 Ferrari Enzo Фото: Ferrari

У конструкції Ferrari Enzo використані технології "Формули-1", а в його доводці брав участь Міхаель Шумахер. Суперкар обладнаний 6,0-літровим 660-сильним V12 і здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і розвинути 350 км/год.

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